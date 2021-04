MotoGP GP Jerez, Prove 1: Brad Binder all’ultimo, top 17 in 8 decimi

Brad Binder si fa vedere nelle prime libere a Jerez, miglior crono allo scadere. A seguire Aleix Espargaró e Marc Márquez, tempi davvero ravvicinati.

È una lotta tra Aprilia, Yamaha e Ducati, finché non spunta una KTM. Brad Binder piazza proprio allo scadere il miglior crono delle prime libere MotoGP, sopravanzando di poco meno di due decimi la Aprilia guidata da Aleix Espargaró, a lungo al comando della classifica dei tempi. Terza piazza per Marc Márquez davanti a Pecco Bagnaia ed al leader provvisorio Fabio Quartararo, miglior rookie Lorenzo Savadori, che chiude in 13^ posizione questa prima sessione a Jerez. Si riparte alle 14:10 per le FP2.

Una notizia è che riabbiamo Tito Rabat nel paddock MotoGP, chiamato in Pramac come sostituto dell’infortunato Jorge Martín. Truppa Honda poi arricchita dalla presenza di Stefan Bradl, impegnato come wild card con i colori HRC. La prima di questa stagione, un ritorno dopo gli annullamenti dell’anno scorso per la pandemia. Si rivede nel box Suzuki Frankie Carchedi, guarito e nuovamente accanto a Joan Mir.

In pista intanto subito in evidenza Aleix Espargaró, le Yamaha e Zarco, che si portano presto nelle zone alte della classifica, mentre non manca un largo nella ghiaia per Pol Espargaró, senza conseguenze. Come si prevedeva, fin da subito i valori in pista sono molto ravvicinati: 17 piloti in otto decimi! Brilla sul finale Brad Binder, che già aveva cominciato a risalire fino a piazzarsi davanti ad Aleix Espargaró, mentre in terza piazza c’è Marc Márquez.

La classifica

Foto: motogp.com