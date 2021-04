Moto3 GP Doha, Prove 3: Dupasquier nel vento, Foggia a seguire

Jason Dupasquier stampa il miglior tempo nel ventoso terzo turno di libere. Seguono Foggia e McPhee, Binder sempre davanti in classifica combinata.

Forte vento e sporco in pista condizionano la terza ed ultima sessione di libere Moto3. Jason Dupasquier è il migliore in questo turno di apertura del sabato, ben lontano comunque dal best lap stampato nelle FP2 da Darryn Binder. Seconda piazza per Dennis Foggia, segue John McPhee davanti al rookie Izan Guevara. Le qualifiche scatteranno alle 16:30 ora italiana, vedremo chi riuscirà a conquistare la prima casella in questo secondo GP a Losail.

La prima notizia del weekend è la pubblicazione dei provvedimenti adottati per i ‘rallentamenti’ tra le curve 15 e 16 nel corso delle FP2. Per questo Fenati, Foggia, Nepa, Rossi, García, Acosta ed Öncü scatteranno domenica dalla pit lane, indipendentemente dal piazzamento in qualifica. A questo aggiungiamo anche la doppia Long Lap Penalty comminata ad Artigas dopo il GP del Qatar per l’incidente da lui provocato in gara. Splende il sole sul tracciato qatariota, temperature inferiori rispetto alle caldissime FP1 (30° C, 42° C sull’asfalto), ma si è alzato parecchio il vento e per questo non manca anche sabbia portata in pista…

Registriamo qualche brivido per Tatay, che evita una caduta, mentre ecco anche guai tecnici per il rookie Izdihar, costretto a fermarsi a bordo pista e subito soccorso dai commissari. Al comando inizialmente c’è Migno (lui ed Antonelli sono gli unici italiani non sanzionati), presto superato dal duo Petronas. Si inseriscono in seguito anche i due piloti Leopard, ma come detto è una sessione piuttosto condizionata dal vento, che soffia forte sul tracciato di Losail. Non si verificano cambiamenti rispetto alla classifica combinata, ma il migliore del turno è

La classifica FP3

La classifica combinata

