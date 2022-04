Moto3: Foggia e Migno, frecce tricolori a caccia di un titolo

Il Mondiale 2022 è iniziato con una situazione da subito ben chiara per quanto riguarda i nostri portacolori di punta. Dennis Foggia riparte decisamente carico dopo il secondo posto iridato del 2021, Andrea Migno cerca il passo avanti che ci si aspetta da anni. Quinta stagione Moto3 per il primo, l’ottava invece per il secondo, due ragazzi determinati a far valere la propria esperienza. Frecce tricolori alla ricerca di quello che sarebbe appena il secondo iride italiano di questa ‘giovane’ categoria dopo Dalla Porta.

Leader iridato

L’anno scorso Dennis Foggia aveva collezionato ben tre zeri nei primi 4 GP. In questo inizio di Mondiale 2022 la tendenza è nettamente cambiata, visto che dopo l’appuntamento in Qatar non è più sceso dal podio. Al settimo posto di Losail è seguita una bella vittoria, più un doppio secondo posto, l’ultimo a conclusione della bella battaglia al COTA. ‘The Rocket’ ha dichiarato chiaramente l’obiettivo stagionale, nientemeno che il mondiale di categoria, e questi primi eventi sono certamente un ottimo punto di partenza. L’alfiere Leopard inizierà il lungo periodo europeo da leader iridato con 16 punti di margine sul primo dei rivali, Sergio García.

Foto: motogp.com

Inizio altalenante

In terza piazza iridata, a -33, c’è però Andrea Migno, autore di un inizio di campionato un po’ instabile. Nel primo GP in Qatar mette a referto una strepitosa vittoria, la prima dal Mugello 2017. Segue però un doppio zero per incidenti: al Mandalika Circuit viene falciato da Sasaki, in Argentina però sbaglia lui, trascinando con sé l’incolpevole Masiá. Lo scorso weekend però la storia è ben diversa: pole position sabato, una gara davvero combattuta, per poi subire sul finale i sorpassi sia dello spagnolo di KTM Ajo che di Foggia. Ma è un terzo posto di peso, che vale la P3 provvisoria in classifica iridata.

Foto: motogp.com