Superbike: Michael Rinaldi “Il mio debutto Mondiale? Mi darei sette”

Micheal Rinaldi si candida per un posto sul podio. Nel primo round del Mondiale Superbike il giovane pilota romagnolo è stato tra i principali protagonisti. Si è classificato quarto in tutte le gare e nel warm up è stato perfino il più veloce. In gara2 ha battagliato con Rea dimostrando una forte determinazione. Il talento certamente non manca e neppure la grinta.

Micheal, come valuti il tuo esordio stagionale?

“Sono abbastanza soddisfatto del primo round del Campionato Mondiale Superbike perché abbiamo dimostrato di essere lì davanti. Ovviamente per stare tra i primi 3 bisogna essere a posto per 18 giri e ci è mancato quel guizzo finale. Però abbiamo dimostrato di poter essere della partita e questo ci soddisfa per questo primo appuntamento”.

E’ più grande il rammarico per non essere salito sul podio o la gioia per le belle prestazioni?

“Un po’ di rammarico c’è però ho la consapevolezza di essere maturato, di avere capito che a volte bisogna portare a casa dei punti e questo mi rende abbastanza soddisfatto. Per me è positivo anche il fatto di essere arrivato quarto lottando per il podio e non magari per una fortuna. Ci saranno altre occasioni per arrivare podio”.

Che voto daresti al tuo primo appuntamento mondiale?

“Darei un sette al nostro esordio perché è stato abbastanza positivo“

Chi vedi come favorito per la vittoria del campionato?

“Toprak, Rea e Bautista ma se avrò la possibilità di giocarmi ogni gara, ed arrivare lì davanti, sicuramente non mi tirerò indietro e lotterò duramente per ottenere il titolo”.