Serve sempre tempo per riuscire a fare bene in un mondiale. Filippo Farioli, debuttante in Moto3, ha completato due GP non semplici per differenti motivi. In Argentina ha dovuto anche scoprire una pista nuova, oltre a continuare a lavorare per trovare il giusto feeling con la KTM dei colori Tech3. La gara bagnata domenica, chiusa in 20^ posizione, non l’ha aiutato in questo processo, ma per Farioli è tutta esperienza, con qualche idea da mettere in pratica assieme al suo team per il prossimo round in Texas. Dopo il ritorno dall’Argentina e due compleanni (Farioli ha fatto 18 anni il 4 aprile, ieri ha compiuto gli anni la sua mamma) ci siamo fatti raccontare le sue impressioni.

Problemi sul bagnato

“Non è stato un weekend positivo come risultato finale” ha raccontato Filippo Farioli a Corsedimoto. “Purtroppo sto facendo fatica a prendere il feeling con la moto, anche se ovviamente abbiamo fatto dei passi avanti rispetto al Portogallo.” La domenica di pioggia però non l’ha aiutato ad ottenere i risultati sperati. “Avremmo voluto una gara asciutta perché avevamo fatto delle piccole modifiche da provare in vista anche dell’America, per arrivarci con la base della moto che inizia veramente a piacermi” ha spiegato il pilota KTM Tech3. “Purtroppo è stata una gara bagnata ed il feeling non è stato buono, nonostante delle FP3 più o meno nelle stesse condizioni in cui ero andato comunque forte.”

Farioli: “Ricostruire il feeling dell’anno scorso”

Farioli si dice comunque abbastanza contento del lavoro svolto durante il weekend, sia nelle prove che in qualifica. “Abbiamo deciso di lavorare sempre da soli, una buona cosa per riacquistare fiducia in me stesso” ha rimarcato il pilota bergamasco. “Il risultato ottenuto però non è stato quello sperato: purtroppo, specialmente per me, una scia in questo momento è abbastanza importante.” Per il prossimo GP delle Americhe però sono in programma altri cambiamenti. “Sia livello di strategia sia altre piccole cose sulla moto per arrivare ad avere il 100% di fiducia” ha dichiarato Farioli. “Questo per poter così ricostruire quel feeling che avevo l’anno scorso, da portare poi avanti quest’anno.” Spirito fiducioso e positivo in vista dei prossimi round, con un target ben chiaro. “L’obiettivo più grande è quello di lottare sempre per i punti.”

Si guarda al Texas

Un’occasione per prendersi i primi punti mondiali è sfuggita proprio nel GP inaugurale. “A Portimao ho commesso io un errore che mi è costato la gara” ha ammesso Farioli. “In Argentina non ero nelle condizioni di farlo. Io ho dato il massimo, purtroppo il feeling che avevo con me stesso ma anche sulla moto non era il top e sul bagnato ho fatto veramente fatica.” Due GP di esperienza alle spalle, la prossima settimana tocca ad Austin. “Un’altra pista nuova, anzi un altro pistone!” ha commentato Farioli. “Credo una delle più belle e più difficili di tutto il campionato, specialmente per la Moto3 perché è un circuito veramente molto lungo.” L’avvicinamento al GP inizia già a casa. “Sto lavorando per poter arrivare in Texas già con un’idea generale della pista, in modo da partire già con dei riferimenti.”

Foto: Tech3 Racing