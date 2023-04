Superbike, Loris Baz vuole correre ad Assen: il punto sulle sue condizioni

Il round Superbike in Indonesia ha lasciato conseguenze ad alcuni piloti, tra questi Loris Baz. Un contatto provocato dalla Kawasaki di Alex Lowes in Superpole Race gli ha causato delle fratture alla gamba destra e alla caviglia destra.

Il pilota francese è stato operato in Svizzera e ha dovuto saltare il test a Montmelò, dove il team Bonovo Action BMW ha girato con il solo Garrett Gerloff. Sicuramente avrebbe voluto esserci, però era impossibile. Adesso sta lavorando per fare in modo di poter prendere parte al prossimo round SBK ad Assen (21-23 aprile).

Superbike, Loris Baz: aggiornamenti sulle sue condizioni

Baz è tornato a parlare delle sue condizioni fisiche e ha spiegato come si sente in questo momento: “La caviglia si sta riprendendo – ha detto a WorldSBK.com – e migliorare di giorno in giorno. La scorsa settimana ho ripreso a mettere peso sul piede e ho iniziato la fisioterapia. Questa settimana ho ricominciato a pedalare. Cammino molto a casa, sto migliorando. Devo recuperare forza e mobilità nel piede, al momento la caviglia è un po’ bloccata“.

Se la caviglia comunque fa dei progressi, è il ginocchio a causargli più fastidio e dolore: “È la parte più dolorosa – spiega il 30enne francese – e non ci sono molte cose da fare. Il legamento è rotto e non c’è un’operazione da fare, serve tempo affinché guarisca. Non ho potuto muovermi per tre settimane, quindi ho perso un po’ di muscolatura e il ginocchio fa male. Da lunedì potrò tornare in bicicletta e ho degli esercizi da fare. Mi alleno, faccio fisioterapia e cerco di far diminuire il gonfiore ogni giorno“.

Ci sarà ad Assen?

Baz è fiducioso di poter essere presente nel weekend di Assen, anche se oggi non ne ha ancora la certezza: “Venerdì 14 aprile vedrò di nuovo il chirurgo – racconta – e farò una radiografia, poi decideremo per Assen. Per come mi sento, sono abbastanza sicuro che ci sarò, ma dobbiamo prendere la decisione assieme al chirurgo“.

Bisogna attendere la prossima settimana per capire se il pilota del team Bonovo Action BMW potrà poi partire per l’Olanda, dove comunque dovrà essere ritenuto idoneo per correre: “Il ginocchio non mi preoccupa – aggiunge – perché è solo doloroso e fastidioso. Non può succedere nulla di male. Invece al piede ho subito un intervento piuttosto brutto. Sto guarendo, però servono una radiografia e un check up per essere sicuri che sia giusto correre ad Assen“.