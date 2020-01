Manca ancora parecchio ai primi test Moto3 del 2020. Nel frattempo, Jason Dupasquier e PrüstelGP hanno 'esordito' allo stadio di Dresda.

Nel 2020 il giovane pilota Jason Dupasquier sarà uno dei due esordienti schierati nel Mondiale Moto3 dal team PrüstelGP. Nell’attesa del debutto ufficiale, la nuova partnership tra lo svizzero e la struttura tedesca si è mostrata in anteprima a Dresda. L’occasione si è presentata lo scorso fine settimana all’evento “Hockey Open Air 2020”, che ha avuto luogo allo stadio Rudolf Harbig, trasformato in un tempi del ghiaccio.

Ben 32.000 persone presenti hanno potuto così assistere alla prima uscita di quest’anno di Dupasquier. Il diciottenne svizzero ha realizzato un vero e proprio spettacolo in sella alla KTM della squadra di Florian Prüstel. Tra i tifosi allo stadio, tanti si sono rivelati fan delle due ruote, come ha dimostrato dal grande entusiasmo nel corso dell’esibizione, che ha aperto la manifestazione di hockey.

Una prima emozione in questa nuova importante stagione per Jason Dupasquier, come detto al debutto nel Mondiale. Classe 2001, figlio dell’ex pilota motocross Philippe, ha trascorsi in Red Bull Rookies Cup (8° a fine 2019) e nel FIM CEV Moto3 Junior World Championship, oltre ad accumulare esperienza in precedenza anche nei campionati tedeschi.