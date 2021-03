Moto3: Dennis Foggia, miglior italiano dei test e pronto alla sfida 2021

Dennis Foggia terzo e miglior italiano nei Qatar Test. Il pilota Leopard è soddisfatto dei tre giorni e pronto a lottare, tra pochi giorni scatta il Mondiale 2021.

Alla fine dei tre giorni di test a Losail Dennis Foggia è il miglior italiano in classifica. Nel turno conclusivo l’alfiere Leopard Racing ha messo a referto il suo best lap, che gli ha permesso di chiudere con il 3° crono combinato dietro alle KTM di Masiá e del rookie Acosta. Per lui anche un 238.4km/h come velocità di punta, tra i più rapidi di questi giorni. Certo un buon punto di partenza per il nostro portacolori in vista della nuova stagione, che scatta proprio la prossima settimana.

“Sono molto contento di questi test, soprattutto di quanto fatto oggi” ha dichiarato Dennis Foggia a motogp.com a giornata conclusa. “Ho cambiato qualcosa sulla moto, anche se nel complesso ci sono ancora alcune cose che non mi hanno convinto.” Non è mancata anche un po’ di attività insieme al compagno di box, il rookie Xavi Artigas. “Nel turno finale ho svolto un buon run solo con il mio compagno di squadra. È davvero veloce ed era importante fare qualche prova, visto che la scia è importante su questa pista.”

Guarda poi con grande fiducia alla nuova stagione. “Sono soddisfatto, sono pronto per lottare la prossima settimana. Voglio ottenere un buon risultato, sarebbe importante per il campionato.” Chi possono essere i maggiori favoriti? “Tanti, è difficile da dire in una categoria come la Moto3. Ma penso a Masiá, McPhee, Fenati… Piloti di maggiore esperienza. Anche io però sono pronto.” Alle spalle la sua migliore stagione mondiale, di fronte a sé una nuova sfida che vuole vivere da protagonista.

Foto: Leopard Racing