Moto2 Test Qatar, day-3: Sam Lowes detta il passo, segue Bezzecchi

Sam Lowes è il migliore dei tre giorni di test Moto2 in Qatar. Il pilota britannico precede di pochi centesimi Marco Bezzecchi e Remy Gardner.

Test Moto2 a Losail che si chiudono nel segno di Sam Lowes. Il britannico di Elf Marc VDS Racing chiude al comando grazie ad un 1:58.655 registrato nell’ultimo turno di questa domenica. Classifica molto corta, a cominciare da Marco Bezzecchi e Remy Gardner, che seguono il #22 a pochi centesimi. Per qualche confronto a livello di tempi, i test 2020 si sono chiusi con un 1:58.520 realizzato da Jorge Navarro. Il miglior giro in gara è 1:58.711 (Thomas Lüthi, 2019), il record assoluto è 1:58.136 (Joe Roberts, 2020), mentre il miglior tempo nel corso del GP 2020 è 1:59.218 ad opera di Tetsuta Nagashima. E tra pochi giorni si fa sul serio, venerdì è tempo di prime libere verso il GP inaugurale.

Primo turno

Una volta di più questa prima sessione di giornata si rivela decisamente nulla. Solo il rookie Barry Baltus realizza qualche giro, tutti gli altri invece preferiscono preservare il chilometraggio limitato (qui il focus) a loro disposizione per i due turni successivi. Per il pilota NTS RW Racing GP si tratta comunque del miglior tempo personale finora messo a referto nei tre giorni di test di categoria sulla pista di Losail (2:03.0 nel day-1, 2:02.8 nel secondo giorno).

Secondo turno

Ben più attività nella seconda sessione di giornata, con tutti i piloti in azione. Per la prima volta si fa notare Marcel Schrötter, con il miglior crono personale davanti al nostro portacolori Marco Bezzecchi. Da sottolineare anche l’ancora convalescente Jake Dixon in terza posizione, così come lo statunitense neo Italtrans Joe Roberts subito dietro, o il best rookie 2020 Aron Canet in quinta piazza e poco distante. Miglior esordiente del turno è Cameron Beaubier, 13° a nove decimi dal pilota Intact GP al comando.

Terzo turno

Seguendo il copione dei due giorni precedenti, il meglio come riferimenti cronometrici lo vediamo proprio nella sessione conclusiva. Ci pensa Sam Lowes in particolare a piazzare la zampata: per il britannico miglior tempo di giornata per 13 millesimi su Marco Bezzecchi, +0.048 su Remy Gardner. Una volta di più, classifica particolarmente corta in questa categoria, con 19 piloti in meno di un secondo. Top rookie è Raúl Fernández, 8° a tre decimi dalla vetta.

Classifica combinata

Foto: Elf Marc VDS Racing Team