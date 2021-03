Moto3, Dennis Foggia 2° nel day-2: “Cerco il buon giro, ma da solo”

Dennis Foggia ha chiuso il 2° giorno di test Moto3 col secondo miglior crono. Oggi ultimi lavori prima dell'inizio di stagione. "Saremo pronti."

Seconda giornata di test Moto3 in Qatar chiusa col secondo crono combinato. Dennis Foggia si avvia così alla domenica conclusiva di queste prove ufficiali, prima di dare il via alla stagione 2021. Sarà la seconda annata in sella ad una Honda (dopo tre anni con la KTM di Sky VR46), ed ancora con lo stesso team. Può diventare una speranza azzurra in questo campionato?

“Sono contento del piazzamento” ha sottolineato il pilota Leopard Racing. “Stiamo lavorando sullo sviluppo della moto, ma anche su me, per andare da solo in pista” ha continuato ai microfoni di motogp.com. Spiega poi meglio quest’ultimo aspetto. “Riuscire a realizzare un buon giro, ma da soli. È un aspetto importante per quanto riguarda la gara. Saremo pronti per il Gran Premio.”

Come detto, è ormai l’ultimo giorno di test ufficiali. “Penseremo al ritmo, ma anche al time attack” ha concluso Foggia. Che non nasconde la tanta voglia di essere protagonista. Lo ricordiamo, il 2020 è stato il suo anno mondiale migliore con la prima vittoria, altri due podi ed il 10° posto iridato. Si riparte da qui e dal lavoro di questi test (qui il programma), vedremo poi cosa gli riserverà il nuovo campionato.

Jonathan Rea “In Testa, la mia autobiografia” In vendita anche su Amazon Libri