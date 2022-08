A Silverstone ecco l’atteso ritorno sul podio. Deniz Öncü è stato tra i battaglieri protagonisti di una gara Moto3 memorabile, senza respiro fino alla bandiera a scacchi. Ha chiuso infine a poco meno di tre decimi dalla vittoria, in scia al compagno di marca Masiá, prendendosi di forza un gran terzo posto, il primo della stagione. Un risultato che conferma anche un ruolino di marcia unico in questo 2022: è l’unico in Moto3 ad aver concluso tutte le gare in zona punti! Oltre ad essersi fatto vedere quasi sempre nelle zone alte, pur mancando tante occasioni da podio. L’agognato 3° posto però è un’importante iniezione di fiducia fino a fine campionato. Chissà se sarà l’ultimo in Moto3…

Senza errori

Dal 15° posto al Mugello fino alla terza posizione conquistata di forza domenica, il pilota Tech3 non ha ancora steccato dopo 12 GP. La conferma di una crescita esponenziale a livello di costanza: a questo punto, nei due anni mondiali precedenti, aveva inanellato ben sei zeri tra piazzamenti fuori dai punti e ritiri. Il suo 2022 invece è decisamente notevole, con le uniche eccezioni di un 14° posto in Argentina e la P15 in Italia. Altrimenti ha sempre chiuso in top ten, per ben tre volte ai piedi del podio, mancato sempre di un soffio. Anche prima di andare in Inghilterra, per Deniz Öncü era già la sua migliore stagione Moto3 di sempre. Ma a Silverstone, circuito della ripartenza dopo la lunga pausa estiva, il giovane turco voleva qualcosa di più di quanto fatto fino a quel momento.

“Ora cambierà tutto”

Un vero e proprio sospiro di sollievo dopo una corsa pazza. Non è stata esattamente la gara in cui Öncü sperava, ma s’è dovuto ‘adattare’: i segni sulla tuta parlano chiaro. “Ho lottato come un leone! Non salivo sul podio dall’anno scorso ad Aragón, è un bel ritorno” ha sottolineato. Anche se mirava ancora più in alto, ovvero alla vittoria, ma il finale concitato tra contatti ed incidenti gli stava quasi precludendo un’altra occasione. Öncü però ha spinto al massimo e s’è preso di forza un podio che vuol dire tantissimo anche a livello morale. “Avevo iniziato a perdere un po’ di fiducia in me stesso” ha ammesso. “Ero sempre lì, lottavo per il podio o la vittoria, però chiudevo 4° o 5°… Mancava sempre qualcosa. Con questo podio è tornata anche la fiducia.” Con una promessa a se stesso ed un ‘avvertimento’ ai rivali. “Ora cambierà tutto, andrà meglio da qui a fine stagione.”