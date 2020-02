Presentazione in grande stile per CIP-Green Power. Una nuova stagione mondiale con Darryn Binder e l'esordiente Maximilian Kofler.

CIP-Green Power si prepara per una nuova stagione mondiale. La località scelta per la presentazione ufficiale della squadra è la sede di Green Power Generators, main sponsor del team, in provincia di Pesaro e Urbino. Una coppia di piloti rinnovata a metà: accanto al confermato Darryn Binder arriva, come nel 2019, un altro esordiente, Maximilian Kofler.

Un compito non da niente quello del giovane austriaco, il primo del suo paese dopo dieci anni a competere a tempo pieno nel Mondiale. “Per me è un’emozione particolare, un grande onore” ha confermato Maximilian Kofler. “Non è facile approdare nel Campionato del Mondo. Spero di riuscire a rappresentare al meglio il mio paese.” Obiettivi per la stagione? “Voglio imparare quanto più possibile. Sono parte di una squadra di grande esperienza, che mi aiuterà molto in questo senso. Da parte mia darò il massimo.”

Come detto, Darryn Binder è la conferma della squadra. Nel 2020 disputerà la seconda annata consecutiva in CIP. Da ricordare che nel 2019 ha conquistato il miglior risultato mondiale, un secondo posto ad Austin, nonché il secondo podio in carriera. “L’anno scorso ho disputato una stagione positiva” ha detto il pilota di Potchefstroom (Sudafrica). “Ho conosciuto questo team e ho imparato davvero tanto. In questo 2020 il mio obiettivo è finire ogni gara ed ottenere risultati sempre migliori.”