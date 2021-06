Moto3: Carlos Tatay KO, Elia Bartolini suo sostituto in Catalunya

Confermata l'assenza di Carlos Tatay in Catalunya per infortunio. Avintia Esponsorama Moto3 schiera Elia Bartolini accanto ad Antonelli.

Ci sarà uno spagnolo in meno al via del Gran Premio di Catalunya tra pochi giorni. Assente Carlos Tatay, infortunatosi al Mugello. Rilevata in particolare una frattura all’astragalo del piede destro, che quindi lo costringe a fermarsi. Avintia Esponsorama ha pronto il sostituto: si tratta di Elia Bartolini, reduce dalla wild card sulla pista toscana e quindi con una nuova occasione nel Mondiale Moto3. Una line-up quindi tutta tricolore assieme ad Antonelli per uno degli appuntamenti casalinghi della squadra.

Ricordiamo che Bartolini, quest’anno attivo nel CIV Moto3 con Bardhal VR46 Riders Academy, sarà alla terza partecipazione mondiale. Il suo esordio è avvenuto nel 2019 a Misano, GP che chiude in 15^ piazza e quindi con il suo primo punto iridato. Come accennato, l’abbiamo ritrovato al via al Mugello, assieme al compagno di box Surra ed a tutta la squadra del Campionato Italiano. Ha tagliato il traguardo in ventesima posizione. Al Montmeló lo attende un’esperienza differente con un nuovo team.

Foto: motogp.com