Moto3, Austria: Raúl Fernández, seconda pole consecutiva

Raúl Fernández emerge anche in Austria, ecco la seconda pole position. Prima fila per Arenas e McPhee, miglior italiano Vietti 5°.

Ha conquistato la prima pole position Moto3 a Brno, si ripete al Red Bull Ring. Raúl Fernández si assicura la prima casella in griglia anche in Austria, determinato ad emergere in casa del suo team. In prima fila assieme a lui troviamo il leader iridato Albert Arenas e John McPhee, miglior italiano Celestino Vietti, che scatterà in gara dal 5° posto in griglia di partenza. Gran Premio al via domenica alle 11:00.

Rispetto al mattino la pista si è asciugata, scatta così il primo turno di qualifiche Moto3. Quattro posti ancora disponibili per la Q2 ed è subito battaglia serrata per conquistarli, con continui cambi di classifica. L’assalto finale in particolare, con cambio gomme all’ultimo, è determinante: Riccardo Rossi, Ayumu Sasaki, più i rookie Jeremy Alcoba e Deniz Öncü accedono alla Q2, primo degli esclusi Stefano Nepa. Qualifiche nere per il Max Racing Team: Romano Fenati ed Alonso López scatteranno dal fondo della griglia.

La lista dei 18 è completata, via alla lotta per la pole position al Red Bull Ring. Chi emerge fin da subito è Vietti, autore del suo miglior giro provvisorio senza alcuna scia. Attenzione anche ad Öncü, alla ricerca di quella che sarebbe la sua prima top 3 in griglia di partenza, ma sono in molti pronti ad impedirglielo. Battaglia come sempre serrata, solo alla bandiera a scacchi conosciamo il nome del poleman: è Raúl Fernández, autore della seconda pole position consecutiva. Prima fila completata da Albert Arenas e da John McPhee.