Moto3 Austria, Prove 2: guizzo di Foggia, si vedono anche Rossi e Nepa

C’è un italiano al comando nel venerdì al Red Bull Ring, proprio quello che sta tentando il recupero in classifica Moto3. Dennis Foggia infatti piazza la zampata allo scadere nelle FP2, prendendosi così la prima posizione di giornata. La risposta a Sergio Garcia e Izan Guevara, ai margini della top 14 utile per la Q2, da notare i tempi di Stefano Nepa e Riccardo Rossi, piazzatisi tra i primi 10. Ecco com’è andata.

Prove Libere 2

Si riparte dalle FP1 svolte su pista bagnata e con Andrea Migno al comando, ma la situazione è nettamente migliorata. In brevissimo tempo infatti i riferimenti del mattino sono dimenticati, si riscrive la classifica della prima giornata al Red Bull Ring. Una partenza in cui non manca un ‘saluto’ tra Deniz Öncü e David Muñoz (le immagini). Non manca sul finale un incidente alla prima curva per un contatto tra Lorenzo Fellon ed il pilota Tech3, subito scusatisi tra loro e prontamente ripartiti. Il giovane turco sembra ormai al comando, ma ecco il guizzo proprio allo scadere. Dennis Foggia vola in vetta, è lui il migliore del venerdì in Austria! Non male nemmeno Stefano Nepa e Riccardo Rossi, stabili tra i primi dieci.

La classifica FP2/combinata

Foto: Valter Magatti