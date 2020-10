Moto3, Aragón: Prove 2, la firma di Raúl Fernández

Raúl Fernández il migliore del venerdì di libere ad Aragón. A quattro decimi c'è Romano Fenati, 3° il leader Moto3 Albert Arenas.

Secondo ed ultimo turno del venerdì con Raúl Fernández nettamente al comando. Il pilota Red Bull KTM Ajo non ha rivali: Romano Fenati, risalito all’ultimo in seconda piazza, è staccato di oltre quattro decimi. Terzo a mezzo secondo è il leader Moto3 Albert Arenas. Top 14 provvisoria della categoria che comprende anche Ai Ogura, oltre a Celestino Vietti e Niccolò Antonelli.

Confermata l’assenza di Arbolino per questo weekend, una bella tegola per l’alfiere Snipers in ottica iridata. In pista va di scena il secondo turno di prove libere, con temperature leggermente più alte (14-22°C) rispetto agli 8 °C incontrati al mattino. Ma c’è vento e fa comunque freddo, come dimostrano i tempi di riferimento lontani circa 2 secondi dal record di Martín.

Registriamo un incidente per Rodrigo, mentre Raúl Fernández decide di mettere la sua firma: a metà turno ecco il miglior tempo, lasciando inizialmente il secondo classificato a 9 decimi. Alcuni in seguito si avvicinano, ma lo spagnolo di Red Bull KTM Ajo continua a limare il suo tempo, mantenendo sempre un buon vantaggio. Sul finale risale in seconda piazza Romano Fenati, terzo è il capoclassifica Moto3 Albert Arenas.

