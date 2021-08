Moto3: Andi Farid Izdihar assente a Silverstone per problemi di visto

Honda Team Asia senza Andi Farid Izdihar a Silverstone. Il pilota indonesiano impossibilitato a raggiungere il team per questioni di visto.

Honda Team Asia al via con un solo pilota nell’appuntamento Moto3 a Silverstone. Il rookie Andi Farid Izdihar infatti non è in grado di presentarsi regolarmente nel Regno Unito per una questione di visto, una problematica causata dalle restrizioni da Covid-19. Nuovamente rinviato quindi il suo esordio su questo storico tracciato, che il 24enne pilota originario di Bulukumba non ha ancora potuto conoscere. Ricordiamo infatti che l’anno scorso (sua prima stagione mondiale, seppur in Moto2) l’evento è saltato per la pandemia.

La squadra quindi si ritrova al via del 12° round Moto3 del 2021 con il solo Yuki Kunii, alla scoperta di questo circuito da lui mai visto prima se non attraverso mappe e video. Come sarebbe stato anche per il compagno di box. “Questa settimana non posso mettermi in viaggio per l’Inghilterra” ha confermato il #19. “Continuerò ad allenarmi a casa per prepararmi al meglio alla prossima gara ad Aragón. Mando l’in bocca al lupo a tutti i ragazzi in Honda Team Asia per questo appuntamento, spero conquistino buoni risultati.”

