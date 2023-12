Moto3: Angel Piqueras, sfida Mondiale dopo il doppio titolo

A novembre è stata pubblicata l’entry list per la prossima stagione. Non mancano gli esordienti in tutte le categorie, inclusa quindi la Moto3. Vi abbiamo già raccontato dei nostri Luca Lunetta e Nicola Carraro (a conti fatti un mezzo debuttante), ma ce ne sono anche altri. Spicca certo Angel Piqueras, che approda nel Mondiale con in tasca sia il titolo Rookies Cup che quello JuniorGP, come il predecessore José Antonio Rueda. Vediamo chi è il nuovo acquisto di Leopard Racing per la stagione 2024.

Piqueras, il profilo

È uno degli esordienti che non si è ancora affacciato nel panorama mondiale, che sia per sostituzioni o wild card. Spagnolo, classe 2006, Angel Piqueras è figlio di un muratore con la passione del motocross: inevitabile che il bimbo non rimanesse affascinato dalle due ruote, anche se il suo percorso sarà sull’asfalto. A quattro anni sale su una piccola moto, da quel momento non si è più fermato, sempre supportato dal papà, dalla mamma (una sarta) e dalle due sorelle maggiori. Nel 2013 inizia a gareggiare in Cuna de Campeones, scalando di categoria anno dopo anno, chiudendo spesso sul podio di campionato. Il primo titolo però arriverà due anni dopo in 110cc e 140cc nel Campeonato Comunitat Valenciana, a cui seguirà un secondo nel 2019, al suo secondo anno nella Moto4 della ESBK. Vive poi due stagioni in ETC, dal 2022 disputa sia il JuniorGP che la Red Bull Rookies Cup. La regola del secondo anno si conferma: in questo 2023 è doppio trionfo per Piqueras, che si prende tutto di forza.

Il ritorno del #36

Con questo curriculum approderà a tempo pieno nel Motomondiale, schierato da Leopard Racing accanto ad Adrian Fernandez. Senza però il suo numero #18 con cui ha corso finora, visto che è già del nostro Matteo Bertelle. Ma torna un numero che ha fatto sognare proprio Leopard: il #36 (nientemeno che il doppio di 18), un numero che riporta all’anno trionfale di Joan Mir. Troppo presto per dire se Angel Piqueras avrà lo stesso destino, anche se certo le belle sorprese sono ben accette… Come Rueda, arriva in Moto3 con un doppio titolo, a differenza sua avrà a disposizione una Honda (la versione più aggiornata) e correrà nel team che ha appena festeggiato un nuovo titolo piloti nella sua storia. Sarà un esordiente chiaramente molto interessante da osservare.

Foto: FIM JuniorGP