Il 2023 è stato sicuramente un anno positivo per Andrea Locatelli, che ha trovato una buona costanza di rendimento e ha portato a casa risultati importanti. Gli manca ancora la vittoria in Superbike, ma continuando a lavorare come nell’ultima stagione arriverà anche quella soddisfazione. La presenza nel box di un altro campione come Jonathan Rea sarà uno stimolo ulteriore.

Superbike, Locatelli felice del suo 2023

Intervistato dal sito ufficiale del WorldSBK, il pilota del team Pata Yamaha Prometeon ha commentato il suo ultimo campionato: “Una progressione, perché in ogni weekend abbiamo imparato qualcosa e abbiamo provato a migliorare. Specialmente da Magny-Cours siamo cresciuti tanto e abbiamo dimostrato il nostro potenziale. Rimpianti? Mi piacerebbe ripartire da zero, perché durante la stagione ho capito i miei errori e soprattutto a inizio campionato ho perso l’opportunità di lottare per vincere delle gare, come a Phillip Island e in Indonesia. Ero davvero veloce. Comunque fa parte dell’esperienza, ora guardo avanti e preparo la prossima stagione“.

Si parla poi dei momenti migliori e peggiori del suo Mondiale SBK 2023. Locatelli non ha dubbi: “Sicuramente il miglior e stato a Imola durante la Superpole Race, mi sono divertito nei primi cinque giri ad essere davanti a tutti. Quello che mi ha fatto più arrabbiare è Gara 2 ad Aragon, dove ho avuto un problema alla moto“.

Rinaldi, Petrucci, Razgatlioglu e Rea

Qual è stato il pilota più deludente? Il 27enne lombardo cita un suo connazionale: “Non è mai facile dirlo, perché non conosciamo la situazione, però penso Michael Rinaldi. Era uno dei piloti che poteva essere sempre davanti, ma ha fatto alcuni errori soprattutto a inizio stagione e ha perso tanti punti”. E anche quando deve indicare il più sorprendente indica un italiano: “Danilo Petrucci, che in alcune gare è stato davvero forte. Ad esempio, a Most e ad Aragon. Ha fatto vedere cosa potrebbe far nella prossima stagione“.

Non ha dubbi neppure nel dire chi sia stato il migliore pilota del Mondiale Superbike 2023: “Per me alla fine il vero campione è Toprak“.

A proposito di Toprak Razgatlioglu, sarà più veloce lui con la BMW o Rea con la Yamaha? Loka risponde così: “Non è facile da dire. Vedremo se Toprak capirà la nuova moto e saprà guidarla bene, ma penso che Jonny sarà veloce con la Yamaha e vorrei lottare con lui in pista“.

Locatelli a caccia di vittorie

La R1 si è dimostrata una buona moto negli ultimi anni e il suo auspicio è di vedere progressi nel 2024: “Abbiamo lavorato tutto l’anno per migliorare la moto. Eravamo molto forti a inizio stagione, però sappiamo che perdiamo un po’ nei rettilinei. Stiamo lavorando per avere dei vantaggi il prossimo anno“.

Locatelli ha un desiderio chiaro per il 2024: “Vincere tante gare“.

Foto: Pata Yamaha Prometeon