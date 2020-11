Moto2 UFFICIALE Hafizh Syahrin con NTS RW Racing GP nel 2021

Hafizh Syahrin e NTS RW Racing GP, ecco la firma per il 2021. L'esperto pilota malese avrà come compagno di box il giovanissimo Baltus.

Hafizh Syahrin passa in NTS RW Racing GP. Ufficializzato l’accordo tra il pilota malese e la struttura dei Paesi Bassi, che lo affiancherà a Barry Baltus. L’esperienza che affiancherà un nuovo arrivato, una rinnovata line-up per affrontare la prossima stagione Moto2. Ma sarà una bella novità per Syahrin: cambio di team ed anche di moto, visto che passerà dalla Speed Up di Aspar Team alla giapponese NTS.

“Sono contento di rimanere ancora in Moto2” ha dichiarato l’ex Tech3 MotoGP, tornato nella classe intermedia proprio quest’anno. “Sono a conoscenza del grande impegno necessario per sviluppare una moto, ma credo in questo progetto. NTS e la squadra hanno compiuto grandi passi avanti in un tempo relativamente breve. Spero di poter portare il mio contributo e la mia esperienza, possiamo fare un buon lavoro insieme. Non s’è visto il mio meglio quest’anno, per questo sono grato a NTS RW Racing GP per la fiducia riposta in me.”

“Siamo lieti di aver trovato un accordo con Hafizh” ha aggiunto Jarno Janssen, team manager della squadra. “Non è solo un pilota esperto e di talento, ma anche una bellissima persona. Noi stiamo migliorando ogni settimana, ma stiamo costantemente lavorando sullo sviluppo della moto. Le informazioni che potrà portarci Hafizh saranno molto importanti in questo processo.” La prima presa di contatto avverrà il 26 ed il 27 novembre, quando NTS RW Racing GP realizzerà due giorni di test privati a Jerez.