Fermín Aldeguer in Moto2 con Speed Up fino a fine 2021. La squadra vicentina ufficializza la nuova formazione a partire dal GP ad Austin.

Non si tratta di un annuncio sorprendente, ma ecco arrivare oggi l’ufficialità. Il team Speed Up ripartirà dall’evento di questo weekend ad Austin con una formazione totalmente spagnola. Accanto a Jorge Navarro subentra definitivamente Fermín Aldeguer, che rileva la sella di Yari Montella da questo Gran Premio fino a fine campionato 2021. In realtà si parla della permanenza del fresco Campione Europeo Moto2 nella squadra di Luca Boscoscuro anche l’anno prossimo, ma per il momento la conferma riguarda solo la stagione in corso.

“È un’opportunità incredibile per me” ha sottolineato il giovane pilota iberico. “Continuo così il mio percorso di apprendimento e non smetto di crescere non solo sotto l’aspetto professionale, ma anche personale. Ringrazio Luca e tutta la squadra per la fiducia riposta in me. Non vedo l’ora di scendere in pista ad Austin!” Un circuito nuovo, ma ricordiamo che, oltre alla stagione completa in MotoE e nel CEV Moto2, ha disputato 4 GP al posto dell’infortunato Montella. Due i risultati a punti: è 12° al Mugello e 7° ad Aragón.

Foto: Speed Up