Moto2 Test Portimao, day-2: prima la pioggia, poi Pedro Acosta

Seconda giornata a Portimao meno fortunata del venerdì di test. La pioggia caduta in precedenza infatti condiziona particolarmente le prove ufficiali dei piloti Moto2. Salta completamente la prima sessione di giornata, la seconda viene disputata effettivamente per meno della metà. Il vero turno di giornata è il terzo ed ultimo, con anche il sole a fare capolino. In queste condizioni brilla Pedro Acosta, che abbassa nettamente quanto fatto nel day-1 da Aron Canet, oggi 2° a due decimi. Tony Arbolino è il migliore dei nostri, 5° a sei decimi dal capoclassifica ed unico italiano in top ten. Da segnalare la caduta di Manuel Gonzalez proprio alla fine delle prove 2, tutti gli altri nell’ultimo turno di giornata. A terra Alonso Lopez, il duo Fantic Gomez-Vietti, Barry Baltus, Lukas Tulovic, Lorenzo Dalla Porta, Somkiat Chantra, Albert Arenas. Problemi tecnici per Bo Bendsneyder allo scadere. Domani terzo ed ultimo giorno di test (il programma), a seguire le classifiche odierne.

Prove 2

Prove 3

Moto2 combinata

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon

Foto: Valter Magatti