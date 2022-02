Moto2, Test Portimao: Aron Canet da record nel day-2, Acosta a +0.037

Vola Aron Canet nel secondo giorno a Portimao: crono da record e prima piazza, ma con Pedro Acosta molto vicino. I tempi di giornata.

Giornata soleggiata e senza vento per la continuazione dei test ufficiali della classe Moto2 a Portimao. Un secondo giorno chiuso con un Aron Canet in grande spolvero, visto il crono da record che mette a referto nella seconda sessione. Tempo che basterà per comandare la classifica combinata, con il duo KTM Ajo però subito a ruota. L’iridato Moto3 e rookie Pedro Acosta in particolare è vicinissimo, ma anche il convalescente Augusto Fernández è ad appena un decimo dalla vetta. Si chiudono oggi invece i test di Sam Lowes, ancora alle prese con i problemi ad un polso: per lui ora riposo in vista del primo GP dell’anno in Qatar. Vediamo tutti i tempi di oggi.

Turno 1

Ieri ben due incidenti fortunatamente senza conseguenze, oggi il rookie Antonelli apre ufficialmente la giornata all’Autódromo do Algarve di Portimao. È la classe intermedia infatti a cominciare per prima in questo day-2, con un 1:49.293 come primo crono di riferimento, presto nettamente migliorato. Seguono il suo esempio Kubo, Van den Goorbergh, Salac, Vietti e González, esordienti con necessità di macinare chilometri. Presto in pista anche Zaccone, che ieri ha perso una sessione per problemi alla moto, più l’iridato Moto3 Acosta: debuttanti apripista, seguiti dal resto della griglia. Ma ci pensa Aron Canet a dettare il passo, già ampiamente sotto il best lap in 1:43.169 di ieri firmato da Dixon. Non mancano incidenti: Fermín Aldeguer cade alla curva 4, Sean Dylan Kelly scivola alla 13, Marcel Schrötter finisce a terra alla curva 5.

Turno 2

I tempi si abbassano ancora, le ottime condizioni a Portimao spingono i ragazzi Moto2 anche ben al di sotto dei record del tracciato. Ricordiamo infatti il crono di 1:42.504 in gara (Gardner, 2020), più il record assoluto in 1:42.101 (Raúl Fernández, 2021). Strepitoso quindi il riferimento di 1:41.892 messo a referto da Aron Canet, al comando della classifica davanti al duo KTM Ajo, con il rookie Pedro Acosta a precedere Augusto Fernández. Top ten per due nostri portacolori, ovvero Lorenzo Dalla Porta 9° seguito da Celestino Vietti. A referto una caduta per Sam Lowes alla curva 3, più altre scivolate nei minuti finali della sessione, tutte di esordienti. Sean Dylan Kelly cade alla curva 1, Pedro Acosta finisce a terra alla curva 5, curva 14 infine per l’incidente di Keminth Kubo.

Turno 3

Si alzano leggermente i tempi per quest’ultima sessione di giornata a Portimao. Svetta in particolare Pedro Acosta, che mette il suo sigillo con un 1:41.929, unico a scendere sotto il muro di 1:42 in questo turno. Segue il compagno di box Augusto Fernández, staccato di soli 74 millesimi, mentre Jake Dixon chiude col terzo crono a circa un decimo. Sembra che il rinnovato duo della struttura guidata da Aki Ajo stia mandando i primi segnali in vista della nuova stagione… A referto alcuni incidenti anche in questo turno: Cameron Beaubier a terra alla curva 1, Marcos Ramírez scivolato alla curva 4 e Jorge Navarro giù alla curva 5, senza conseguenze.

La classifica del day-2

Foto: motogp.com