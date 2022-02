Moto2, Test Portimao: la zampata di Jake Dixon nel day-1

La Moto2 di scena a Portimao per i suoi test ufficiali, si comincia con Jake Dixon al comando nel day-1. Tutti i tempi di oggi.

La Moto2 comincia a fare sul serio: dopo i test privati, ecco che abbiamo le prove ufficiali all’Autódromo do Algarve. Una prima giornata nel segno del Aspar Team, tra presente e passato. Il primo caso è Jake Dixon al comando, segue l’ora pilota di Sito Pons, Aron Canet, che occupa oggi la seconda piazza combinata, mentre è terzo Augusto Fernández. Bel tempo sul tracciato portoghese, ma non è mancato anche il forte vento, oltre al fatto di dover gestire al meglio le gomme a disposizione. Si continua domenica e lunedì, vediamo intanto come sono andate le tre sessioni odierne.

Turno 1

Ricordiamo i tempi di riferimento: il record in gara è 1:42.504 (Gardner, 2020), il record assoluto invece è 1:42.101 (Raúl Fernández, 2021). Tempi da cui Augusto Fernández è ben lontano in questa sessione, chiusa comunque al comando della classifica. Ad un decimo c’è Jake Dixon coi colori GasGas Aspar Team, terza piazza per il pilota a stelle e strisce Cameron Beaubier, con Celestino Vietti 7° e miglior italiano in lista. Non è mancato qualche problema: Alessandro Zaccone ad esempio si è fermato presto alla curva 5 per problemi tecnici alla sua KALEX. In seguito riparte, completando il turno con appena sei giri a referto. Cade Niccolò Antonelli alla curva 4, senza riportare conseguenze.

Turno 2

Tempi che si abbassano rispetto ai precedenti, con la truppa KTM Ajo a dettare nuovamente il passo. Augusto Fernández si lima il best lap precedente, ma lo segue molto da vicino (sei millesimi!) il nuovo compagno di box e rookie Pedro Acosta. Giusto per riconfermare quanto visto nei test privati… Terza piazza finale, come nel turno precedente, per Cameron Beaubier, risale Ai Ogura con il 4° posto alla bandiera a scacchi. Miglior italiano ancora una volta è Celestino Vietti, autore del 13° crono, da segnalare alcuni incidenti nel corso della sessione. Zonta van den Goorbergh e Sam Lowes sono caduti alla curva 13, Keminth Kubo invece è scivolato alla curva 3.

Turno 3

Ultima sessione di questa prima giornata all’Autódromo do Algarve, con Jake Dixon ed Aron Canet che ci mettono poco a migliorare i tempi dei turni precedenti. Il presente ed il passato di Aspar Team si portano presto in vetta, divisi da 75 millesimi tra loro. Un duo al comando che rimarrà lì fino alla bandiera a scacchi, senza essere insidiato dagli inseguitori. Terza piazza finale per Albert Arenas, top ten per Celestino Vietti e Tony Arbolino. A referto un secondo incidente per Niccolò Antonelli, stavolta scivolato alla curva 13, finisce a terra anche Barry Baltus, nel suo caso alla curva 4.

La classifica combinata

Foto: Aspar Team