Moto2, Test Jerez: comanda Canet, cadono Arbolino e Vietti

Ieri la MotoGP, oggi era il turno anche della Moto2, in alternanza con la Moto3 che ha iniziato e finito per prima. Nemmeno questa categoria era al completo, ma in classifica troviamo tre nostri portacolori. Tony Arbolino, in alto nella generale Moto2 con gli stessi punti di Acosta (unico assente della truppa KTM Ajo), ma protagonista oggi anche di una caduta nell’ultima sessione odierna. Celestino Vietti (un incidente anche per lui oggi), che deve dimenticare subito il brutto errore “stile 2022” commesso domenica. Infine c’è Lorenzo Dalla Porta, ancora senza punti dopo 4 GP. A referto incidenti anche per Lukas Tulovic, Filip Salac, Alex Escrig (in azione oggi dopo aver saltato il GP per la sua situazione fisica non ancora perfetta), Jeremy Alcoba, Jake Dixon, Ai Ogura. Tre turni anche per questa categoria, svolti con orari 10:50-12:00, 13:30-14:40, 16:15-17:30. Di seguito i tempi e le classifiche della giornata di test Moto2 a Jerez.

