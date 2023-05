Non è un periodo semplice per il team RNF. Oltre alla sfortuna di Oliveira, neanche Raul Fernandez se la sta passando perfettamente. Il problema maggiore è di natura fisica, nello specifico si tratta di sindrome compartimentale al braccio destro. Un guaio che lo sta condizionando pesantemente in questo inizio di stagione 2023. Nel GP Jerez, una volta di più non ha avuto vita facile e nemmeno nella giornata di test ufficiali. Nella giornata odierna si sottoporrà a vari controlli a Madrid per decidere poi come muoversi. Sul lato tecnico invece, oltre a continuare l’adattamento alla moto, dovrà trovare la quadra sia con la gomma soft che per quanto riguarda il giro secco, attualmente due suoi problemi.

“Quasi mi metto a piangere”

Raul Fernandez aveva tentato di trovare una soluzione tra la gara e la giornata di test, ma senza risultato. “Gli ospedali erano chiusi, mi hanno detto quindi di fare come potevo” ha raccontato a Motosan. Il pilota RNF Aprilia però s’è dovuto limitare a fare massimo 3-4 giri alla volta, di più non era in grado. Questo anche come conseguenza del grande sforzo compiuto domenica. “A 12 giri dalla fine mi sono quasi messo a piangere, pensavo di scendere dalla moto e fermarmi.” Alla fine è arrivato al traguardo anche se, come nella Sprint, ha chiuso molto lontano dalla zona punti. È un problema piuttosto importante, che Fernandez cercherà di risolvere nel miglior modo possibile in questi giorni. Alle spalle appena 4 GP, ma lo spagnolo non vuole lasciarsi condizionare troppo a lungo da questa evidente difficoltà.

Fernandez contento del test

Nonostante questa situazione, il pilota RNF si dice contento del lunedì di prove svolto sul tracciato di Jerez subito dopo il GP. Fernandez ha comunque completato 71 giri in totale con l’11° miglior tempo, lavorando con diversi setting e pensando a migliorare la velocità in curva. Oltre alle partenze, una difficoltà che ha in comune con i piloti ufficiali Aprilia. Ma il suo problema maggiore è un altro. “Mettiamo la gomma morbida e non riesco a migliorare” ha ammesso Fernandez, prendendosi tutta la responsabilità della situazione. “È il mio lavoro, è qualcosa che devo capire. Il grip con le Michelin è incredibile, ma non sono capace di sfruttarne il potenziale. Non cerco scuse, è colpa mia.” A Le Mans il passo avanti? È quello che si augura: finora è andato a punti una sola volta, 14° nella gara lunga in Argentina.

Foto: RNF Team