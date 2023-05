WorldSS300, Matteo Vannucci “Servirebbe più di sportività”

Il troppo stroppia, cita un proverbio. La Supersport 300 è sempre molto combattuta ed è quasi impossibile capire i valori in campo. Ogni gara sono battaglie con finali incandescenti. Il fiorentino Matteo Vannucci è uno tra i protagonisti più attesi sia nel Mondiale in cui ha conquistato la prima pole position stagionale ed il terzo posto in gara-2 che nel Campionato Italiano in cui è salito sul terzo gradino del podio in entrambe le corse.

“Assen non è andata come speravo – racconta Matteo Vannucci a Corsedimoto– Ho conquistato sì la pole position ma non me n’ero neppure reso conto, pensavo di avere fatto il decimo tempo perché c’ erano condizioni un po’ strane. Peccato per gara-1 in cui ho fatto un errorino però gara-2 divertente fino all’ultimo giro. Nella 300 però le ultime curve sono sempre così caotiche. Servirebbe un po’ più di sportività tra i piloti e di accortezza nella race-direction. Purtroppo questa classe è così, c’è poca differenza tra le moto e ci si può fare poco”.

Ora sei in partenza per la Spagna.

“Sì ora, si va a Barcellona. L’anno scorso avevamo fatto un po’ di fatica ma per altri problemi, vediamo come si prospetta”.

Partecipi sia al CIV che al WorldSS300. Punti al successo in entrambi i campionati?

“La mia priorità è il Mondiale ed il mio obbiettivo è il titolo. I piloti da battere sono i soliti: Svoboda che ha vinto entrambe le gare ad Assen, Maier ma anche Buis e tutti quelli dell’anno scorso. Mi piacerebbe vincere anche il CIV ma c’è una concomitanza. Vediamo cosa succederà”.

