Superbike, ufficiale: BMW rimpiazza van der Mark con Ivo Lopes a Barcellona

Michael van der Mark deve stare lontano dalla pista per un po’ di tempo a causa del pauroso incidente avvenuto ad Assen. Tutti gli appassionati Superbike ricorderanno il volo fatto dal pilota olandese al secondo giro di Gara 2. Gli è costato la frattura del femore sinistro, poi operato in ospedale a Groningen.

Non sono stati comunicati dei tempi di recupero, però Mickey dovrà saltare un po’ di round, a partire da quello in arrivo a Barcellona. Il ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team ha ufficializzato che ad affiancare Scott Redding ci sarà Ivo Lopes. Il 26enne portoghese è stato campione nazionale SBK nel 2019 e corre nella ESBK (campionato spagnolo Superbike) con il team easyRace BMW, assieme al quale ha conquistato il titolo nel 2021. Nel 2023 ha ottenuto una vittoria, due secondi posti e un quinto nelle quattro gare disputate finora. È in testa alla classifica.

Superbike, BMW affianca Ivo Lopes a Scott Redding a Barcellona

Lopes, che nel 2018 ha corso una gara nel Mondiale Supersport a Portimao (ritirato), è felice della chance di sostituire van der Mark: “Ringrazio BMW Motorrad Motorsport e ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team per l’opportunità di correre a Barcellona. Ho sempre sognato di correre nel WorldSBK e ora quel sogno diventa realtà. Conosco bene il circuito di Barcellona e anche la M 1000 RR, anche se la versione WorldSBK è differente da quella che utilizzo nel campionato spagnolo Superbike. Lavorerò duramente e darò tutto per la squadra. Ringrazio per la fiducia e auguro a van der Mark un pronto recupero“.

Marc Bongers, direttore motorsport di BMW, ha commentato la decisione di puntare su Lopes: “Innanzitutto auguriamo a Michael una buona guarigione. È bello sapere che l’operazione ha avuto successo. Siamo in contatto costante con lui e sappiamo che ha fatto piccoli progressi. Tuttavia, deve prendersi del tempo per tornare in piena forma fisica. Diamo il benvenuto a Ivo, che conosciamo da molto tempo nei campionati portoghese e spagnolo, dove ha dimostrato più volte di cosa è capace con la M 1000 RR. Siamo contenti di dargli una chance nel Mondiale“.

Foto: BMW