Moto2, Stiria: Sorpresa Aron Canet, ecco la pole del rookie!

Aron Canet, la zampata del rookie in qualifica in Stiria. Prima fila completata da Jorge Martín e Tetsuta Nagashima, più lontani gli italiani.

Gran Premio Moto2 di Stiria che scatterà con un esordiente nella prima casella in griglia. Aron Canet non ha rivali in qualifica, ecco arrivare la prima pole position dell’esordiente del Aspar Team. Accanto a lui si piazzano i ragazzi di Red Bull KTM Ajo: Jorge Martín è 2°, segnale positivo per Tetsuta Nagashima col terzo miglior crono. Non un buon turno invece per i nostri colori: Marco Bezzecchi il migliore è 5°, Luca Marini è 12° ed Enea Bastianini 15°.

Primo turno di qualifiche al via, ci sono gli ultimi quattro posti da conquistare per poter disputare la Q2. Tra i piloti in azione ci sono anche vari italiani: nello specifico Manzi, Baldassarri, Di Giannantonio, Dalla Porta e Corsi, mentre rimane fermo al box Kasma Daniel Kasmayudin, caduto nelle FP3. Si mette subito in evidenza Somkiat Chantra, dopo poco al comando della classifica dei tempi: manterrà questa piazza fino alla bandiera a scacchi. Assieme al giovane thailandese passano in Q2 anche Tetsuta Nagashima, Hector Garzó e Stefano Manzi. Fuori Xavi Vierge, che ha lo stesso crono dell’italiano ma realizzato dopo. Lontano a sorpresa anche Marcel Schrötter, a podio giusto domenica scorsa.

Abbiamo i 18 nomi in Q2, scatta la battaglia per la pole position al Red Bull Ring. Emerge fin da subito Martín, galvanizzato dal successo di domenica scorsa e ancora di più dal tempo record stampato nelle ultime libere. Occhio però anche al rookie Canet, che scala la classifica. Da segnalare scivolate per Gardner e Dixon, ripartiti poco dopo senza conseguenze. Nei minuti finali solo il duo Red Bull KTM Ajo tenta l’assalto alla prima casella, ma senza successo: arriva così la prima pole position dell’esordiente Aron Canet, che continua a sorprendere in questa sua prima annata Moto2. Seconda piazza per Jorge Martín, ottimo terzo posto per un Tetsuta Nagashima in cerca di passi avanti.