Moto2, Stiria: Prove 1 a Sam Lowes, 24 piloti in un secondo!

Sam Lowes svetta nelle prime prove libere del GP di Stiria. Seguono Remy Gardner e Jorge Martín, FP1 con distacchi davvero minimi.

La Moto2 al Red Bull Ring riparte da Sam Lowes. Il pilota britannico brilla di nuovo nella prima sessione di prove libere del GP di Stiria, con un crono ad appena un decimo dal record in pole di Remy Gardner di una settimana fa. Il pilota australiano è secondo ad appena 16 millesimi, 3° il vincitore dell’ultimo GP Jorge Martín. Distacchi una volta di più ridotti al minimo: 24 piloti in meno di un secondo! Alle 15:10 scatta il secondo ed ultimo turno di libere del venerdì.

La prima notizia è che Syahrin non sarà in azione. Dopo lo spaventoso incidente di domenica il malese, molto dolorante, ha cercato di recuperare nel miglior modo possibile, ma non ha ottenuto l’idoneità dopo le visite effettuate giovedì al Centro Medico del Red Bull Ring. Al suo posto Aspar Team schiera il suo pilota MotoE Alejandro Medina. Non manca nel box il ‘passaggio di consegne’ tra i due #55 (anche se questo weekend lo spagnolo userà il 5 per ovvi motivi).