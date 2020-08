Moto2, Stiria: Brilla Jorge Martín nelle FP3, 2° Bezzecchi

Jorge Martín, miglior crono dei due giorni in queste FP3. Segue Marco Bezzecchi, 3° Jake Dixon, cade Sam Lowes.

Ultima sessione di prove libere con Jorge Martín in bella evidenza. L’alfiere Red Bull KTM Ajo stampa il miglior crono dei due giorni, anzi meglio il nuovo record assoluto al Red Bull Ring, accedendo così alla Q2 con il tempo di riferimento. Subito dietro a lui c’è Marco Bezzecchi, terza piazza per un ottimo Jake Dixon, secondo turno di qualifiche assicurato anche per il leader iridato Luca Marini, Nicolò Bulega, Enea Bastianini.

Terzo e fondamentale turno di libere per la classe Moto2: si decide la lista dei 14 che passeranno direttamente in Q2. Si riparte da Lowes al comando venerdì, ma presto Martín lima il miglior crono ed è in testa. Brividi quando dopo pochi minuti Medina è protagonista di un highside alla curva 1: Bulega e Chantra lo evitano di un soffio, le segnalazioni degli altri e le bandiere gialle fanno sì che non si arrivi ad un altro incidente. I marshals riescono così a recuperare la Speed Up rimasta in pista senza ulteriori conseguenze.

Arriva poi alla curva 3 un highside di Lowes, con la sua KALEX a fuoco ma prontamente sistemata dai commissari. Per il pilota britannico invece serve un passaggio al Centro Medico per controlli dopo l’incidente. Turno chiuso anzitempo per Kasma Daniel Kasmasyudin, scivolato nei minuti finali, mentre Jorge Martín chiude con il miglior crono dell’ultimo turno di libere. Seconda piazza per Marco Bezzecchi, terzo è Jake Dixon.

La classifica delle FP3

La classifica combinata