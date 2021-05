Speed Up con una formazione totalmente spagnola al Mugello. Con Montella infortunato, ecco Fermín Aldeguer come suo sostituto.

Con l’infortunio riportato a Le Mans, Yari Montella (qui la nostra intervista) si vede costretto a saltare il primo GP d’Italia da pilota del Mondiale Moto2. Speed Up quindi corre ai ripari con uno dei suoi ragazzi dell’Europeo di categoria: parliamo di Fermín Aldeguer, promettente giovane spagnolo all’esordio nel CEV e parallelamente anche in MotoE. Sarà lui questo fine settimana a guidare la Boscoscuro dell’italiano al Mugello. Un circuito per lui nuovo e sul quale ci sarà il suo esordio assoluto in questa categoria mondiale.

Campione Superstock 600 in carica, il 16enne talento murciano ha messo a referto tre successi nelle prime tre gare disputate nell’Europeo Moto2. Comanda quindi nettamente la classifica generale seguito dal compagno di box Alonso López, schierato al volo in Francia dopo l’infortunio di Montella. “Sono felicissimo di questa super opportunità” ha dichiarato Aldeguer. “Approfitterò al massimo di questo GP per imparare, conoscere bene moto e pista, oltre a fare quanta più esperienza possibile con l’obiettivo di arrivare alla zona punti.”

Foto: Team Ciatti