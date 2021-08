Rookie in evidenza nelle FP2. Raúl Fernández piazza il miglior crono del venerdì davanti a Jorge Navarro e Sam Lowes, caduta di Marco Bezzecchi.

Ormai non sorprende più in maniera particolare trovare Raúl Fernández nelle zone alte della classifica. Eccolo svettare in questa prima giornata sul tracciato di Silverstone grazie al tempo di riferimento stampato nel secondo turno di prove libere. Gli bastano appena 17 millesimi per avere la meglio su Jorge Navarro, in terza piazza c’è il pilota di casa Sam Lowes. A referto un incidente finale per Marco Bezzecchi, che per il momento è in Q2 assieme ai nostri Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega, oltre al leader Moto2 Remy Gardner. Tutti gli orari del Gran Premio.

Prove libere 2

Primo turno di libere che si era concluso nel segno di Jorge Navarro, autore inizialmente del tempo di riferimento. Crono che si abbassano presto, mentre registriamo nei primi minuti un incidente per Chantra, senza conseguenze. In testa si porta il duo Marc VDS, ma c’è anche Raúl Fernández in bella evidenza in questa seconda sessione di libere a Silverstone. Cadrà anche Arenas nei minuti finali, poco dopo ecco emergere anche Navarro, che scala la classifica e mette tutti in riga. A referto un incidente pure per Bezzecchi, mentre la bandiera a scacchi vede nuovamente davanti il rookie di KTM Ajo, che piazza così il miglior giro del venerdì nel Regno Unito. Seguono Jorge Navarro e Sam Lowes, tre italiani al momento in top 14.

