Remy Gardner dovrà scontare una penalità. Perde sei caselle in griglia: la sua caduta nelle FP2 è dovuta al mancato rallentamento in regime di bandiera gialla.

Fine settimana complicato in Catalunya per Remy Gardner. Il pilota australiano rientra da un doppio infortunio patito a Misano, ma ora arriva anche una penalità. Perderà sei caselle in griglia per non aver rispettato le bandiere gialle nel corso del secondo turno di prove libere Moto2. Ma questo come conseguenza di un suo incidente avvenuto proprio per non aver rallentato per una precedente caduta di un altro pilota, ampiamente segnalata dai commissari.

Un Gran Premio di rientro che quindi è ancora più difficile. Ricordiamo infatti che Gardner era caduto nel warm up di Misano-1, riportando la frattura del metacarpo della mano sinistra insieme ad una lesione al metatarso del piede sinistro. Operato pochi giorni dopo, aveva saltato Misano-2 ed ora sta tentando il rientro a Barcellona. Come aveva ammesso lui stesso, non è facile: ha chiuso la prima giornata con il 20° posto in classifica Moto2 combinata.