Moto2: Remy Gardner infortunato dopo il volo nel warm up

Remy Gardner unfit dopo l'incidente nel warm up. Infortunio a mano e piede per il pilota SAG Team, il GP Moto2 di San Marino è già concluso.

Si chiude nel warm up Moto2 il fine settimana di Remy Gardner. L’alfiere SAG Team si è reso protagonista di uno spettacolare highside in mattinata, che purtroppo ha portato alle fratture di mano e piede sinistri. Un vero peccato per il pilota australiano, che poteva fare davvero bene in questa domenica a Misano. In gara infatti si ritrovava a scattare dalla prima casella dopo la penalità al poleman Lowes…

VIDEO Il pauroso volo di Remy Gardner nel warm up

Remy Gardner era stabilmente uno dei protagonisti in questo Gran Premio Moto2 di San Marino, primo di due round a Misano. Lo dimostra l’ottima seconda piazza in qualifica, conquistata all’ultimo in un’accesa Q2. Nemmeno stavolta però potrà provare a concretizzare questo bel risultato visto il doppio infortunio. E la prossima settimana si corre di nuovo… Sarà quindi il leader iridato Luca Marini, 3° in qualifica, a guadagnare la prima casella in griglia.