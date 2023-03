Moto2, Fantic Racing svela i colori del 2023 con Vietti e Gomez

Una formazione rinnovata a metà per un nuovo marchio ed una struttura riorganizzata. Il team VR46 infatti non c’è più in Moto2, ‘assorbito’ dal marchio veneto Fantic che dà ora il nuovo nome alla squadra. Con Claudio Giovanardi a capo del reparto corse, Stefano Bedon team manager, Milena Koerner team coordinator. Come piloti, la conferma è il piemontese Celestino Vietti, dall’altra parte del box arriva l’esordiente spagnolo Borja Gomez, già in bella evidenza a livello nazionale. La moto del team Fantic Racing sarà sempre una KALEX Triumph, ma con questa nuova colorazione.

Un nuovo marchio per il ‘rilancio’ di Celestino Vietti. Il suo 2022 è stato costellato da una serie incredibile di cadute nella seconda metà di stagione. Quest’anno con Fantic si punta al riscatto e perché no, al bottino grosso in Moto2. Dall’altra parte del box arriva invece Borja Gomez, sorridente murciano già visto due volte nello scorso Mondiale ma solo da sostituto per l’infortunato Navarro. Ora arriva l’occasione di debuttare a tempo pieno con un ‘cambio in corsa’ in casa Fantic, visto che lo spagnolo rileva il posto di Antonelli. Un’interessante combinazione che vedremo in pista nei prossimi giorni: dopo i test, è ormai tempo di GP.

