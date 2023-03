Moto2 Portimao: super Filip Salac, ecco la prima pole position!

La sua prima pole position personale per cominciare la stagione. Filip Salac vede l’occasione e non se la lascia sfuggire, la prima casella Moto2 è sua! Aron Canet ci prova, idem Pedro Acosta, che piazza il tempo utile proprio quando si verifica un incidente, perdendo così il giro per bandiera gialla. Scatto finale di Celestino Vietti, che proprio allo scadere riesce a prendersi la quarta posizione. Ma domani dovrà scontare due Long Lap Penalty, sanzione comminatagli nell’ultimo GP del 2022… Il resoconto delle prime qualifiche di questa stagione.

Q1: Italia al comando

A sorpresa in questa sessione c’è anche Tony Arbolino, l’unico che non è riuscito a migliorarsi nelle Prove 3. Non è in pista l’ex Superbike ed esordiente Kohta Nozane, in ospedale per controlli dopo il botto nel turno di stamattina. In testa si porta presto l’italiano di Marc VDS, un piazzamento che nessuno gli toglierà più. Accesso quindi alla Q2 assieme ad altri nomi interessanti: Zonta van den Goorbergh, Jeremy Alcoba e l’ex MotoGP Darryn Binder, unico alfiere Intact GP dopo il prematuro stop di Tulovic.

Moto2 Q2: la prima di Salac

I quattro citati si uniscono così agli altri 14 in attesa dopo le Prove 3. Un turno determinante ma che scatta nel peggiore dei modi per Van den Goorbergh, dopo pochi minuti protagonista del terzo incidente di giornata. Rischia invece Canet, che perde così un altro gran giro dopo aver preso il comando della classifica. Non è un turno favorevole nemmeno ad Alonso Lopez, a terra a sei minuti dalla fine e quindi fuori dalla battaglia per la pole. Stesso discorso pure per Barry Baltus, mentre succede l’imprevisto nelle zone alte. È un momento memorabile per Filip Salac, che piazza la zampata e si prende la pole position, la sua prima in Moto2! Seguono Canet ed Acosta, guizzo finale di Vietti 4°.

Foto: Valter Magatti