Moto2 Portimao, Prove 3: Aron Canet da record, si ferma anche Tulovic

Arriva la notizia di un quarto forfait in questo primo GP del 2023: dopo Guevara, Ogura ed Escrig si ferma prematuramente anche Lukas Tulovic per le conseguenze di un precedente infortunio. Aron Canet invece è il riferimento di quest’ultimo turno di prove, con annesso nuovo record assoluto sul tracciato di Portimao per la categoria Moto2! La buona notizia per quanto riguarda la ‘parte italiana’ arriva da Celestino Vietti, unico dei nostri portacolori che riesce a qualificarsi direttamente in Q2. I tempi e la cronaca dell’ultima sessione di prove per la Moto2.

Prove 3

La prima notizia di giornata è che il campione europeo Moto2 in carica si unisce alla lista dei piloti fuori causa per il GP. Lukas Tulovic infatti accusa ancora forti dolori ad una mano, conseguenza di un precedente infortunio. Il tedesco di Intact GP ci ha provato ieri, ma oggi arriva la notizia che non è idoneo per continuare. Si riparte intanto dal testa a testa visto ieri tra Pedro Acosta e Jake Dixon, che si sono divisi i turni del venerdì, mentre si registrano subito un paio di incidenti. Il rookie Kohta Nozane appare piuttosto dolorante dopo una caduta alla curva 14, Zonta van den Goorbergh finisce a terra per ben due volte in questa sessione. Dall’altra parte del box invece c’è Barry Baltus che vola al comando, piazzando il tempo di riferimento dei tre turni di prove! Non è una sessione da ricordare per Dixon, scivolato nei minuti finali alla curva 5. Stesso discorso anche per Tony Arbolino, l’unico della Moto2 che non migliora il suo tempo rispetto al venerdì di prove e finisce fuori dalla top 14.

Moto2 Prove 3/combinata

Foto: Valter Magatti