Moto2 Portimao: Remy Gardner alza la voce ed è pole position

Remy Gardner brilla nelle ultime qualifiche 2020, ecco la seconda pole in Moto2. In prima fila Marini e Di Giannantonio, Bastianini 4° davanti a Lowes.

Ultima pole position del 2020 finisce nelle mani di Remy Gardner. Gran giro per il pilota australiano, che regala così un’altra prima casella in griglia al SAG Team (prima di passare in KTM Ajo). In prima fila con lui c’è Luca Marini, al momento 3° in classifica iridata, e Fabio Di Giannantonio, determinato a dimenticare l’incidente di Valencia-2. Il leader Moto2 Enea Bastianini darà l’assalto al titolo dalla quarta piazza, tallonato da Sam Lowes, mentre serve la rimonta per Marco Bezzecchi, 12° d0po essere arrivato dalla Q1. Alle 13:20 di domenica l’ultimo atto di questo intenso mondiale.

Q1: passano Bezzecchi, Bendsneyder, Martín e Bulega

In questo turno a sorpresa troviamo uno dei contendenti per il titolo, ovvero Marco Bezzecchi. L’italiano si mette subito in evidenza, vuole la Q2 per ottenere un buon piazzamento in griglia (non manca qualche screzio con Izdihar). Ma chiaramente non è l’unico con questo obiettivo, come dimostrano i continui cambiamenti in classifica. Alla fine l’italiano si piazza al comando, precedendo Bo Bendsneyder (all’ultimo GP Moto2 prima del passaggio in Supersport), Jorge Martín (diretto in MotoGP nel 2021) e Nicolò Bulega.

Q2: la zampata di Gardner

Nemmeno il tempo di completare il primo giro e registriamo un incidente per Canet. Tutto bene per il pilota spagnolo (evitato dagli altri), ma non benissimo in ottica qualifiche. Ricordiamo che c’è ancora in ballo il titolo di Best Rookie, con Garzó molto vicino… Fin da subito brilla il duo EG 0,0 Marc VDS: prima è Fernández a piazzarsi al comando, poi arriva Lowes. Ma non finisce qui: Remy Gardner e gli italiani alzano la voce, lottando fino alla bandiera a scacchi. Ci riesce l’australiano, è sua la prima casella in quest’ultimo GP! Seguono Marini, Di Giannantonio e Bastianini, eroico Lowes 5°, Bezzecchi è 12°.