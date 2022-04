Moto2 Portimao, Prove 3: zampata finale di Celestino Vietti

La pioggia, il vento, una bandiera rossa e l’assalto finale al tempo. In tutto questo emerge Celestino Vietti, che trova proprio alla fine lo spunto vincente per comandare il turno. Oltre ad assicurarsi il secondo posto assoluto in classifica combinata e quindi in Q2. Dietro al leader Moto2 c’è Fermín Aldeguer, autore di un altro turno solido, completa la top 3 Sam Lowes davanti all’ottimo esordiente Keminth Kubo. Q2 diretta anche per Lorenzo Dalla Porta, rimangono fuori invece in primis Zaccone ed Arbolino. Il resoconto dell’ultima sessione di libere.

Prove Libere 3

Come le categorie che l’hanno preceduta, anche la Moto2 comincia in condizioni da subito piuttosto complesse, ma che peggiorano costantemente col passare dei minuti. La pioggia non concede tregua, il vento si fa sempre più forte, finché a poco meno di 22 minuti non viene esposta la bandiera rossa. Qualche minuto di attesa ed il tempo ricomincia a scorrere, con i piloti quindi che tornano in azione. Pur con precauzione: per lungo tempo infatti i riferimenti sono molto alti, a circa quattro secondi da quanto visto nelle prime due libere del venerdì.

A referto un incidente per Jorge Navarro alla curva 3, Cameron Beaubier invece rischia un highside alla curva 2, limitando poi i danni ad un ‘semplice’ fuoripista. Non è così per Manuel González e Gabriel Rodrigo, scivolati poco dopo. A livello di tempi, abbiamo riferimenti sempre più bassi ed un ultimo assato alla migliore posizione per le qualifiche, con Fermín Aldeguer in evidenza ed il leader Moto2 Celestino Vietti, tra gli altri, che deve faticare per tenersi in top 14. Alla fine ce la farà grazie al miglior crono delle FP3. Si vede all’ultimo anche Lorenzo Dalla Porta, mentre Alessandro Zaccone viene spinto fuori nei minuti finali. Troveremo in Q1 anche Tony Arbolino, che non è riuscito a migliorarsi.

La classifica FP3

La classifica Moto2 combinata

Foto: Valter Magatti