Maltempo protagonista anche nel secondo ed ultimo turno di libere Moto2 del venerdì. In vetta però c’è Marcel Schrötter, che riesce ad imporsi in queste condizioni, con Jake Dixon e Cameron Beaubier che completano la top 3 del turno e combinata. Tantissime cadute a referto, compresa una per il campione Moto3 in carica Pedro Acosta, mentre riguardo gli italiani contiamo Tony Arbolino, il leader iridato Celestino Vietti ed Alessandro Zaccone provvisoriamente in top 14. Il resoconto della sessione.

Prove Libere 2

Aveva chiuso le prove del mattino al comando, questo secondo turno invece va diversamente. A circa metà sessione Zonta van den Goorbergh scivola sul cambio di elevazione tra le curve 7 e 8, fortunatamente senza conseguenze. RW Racing GP protagonista però in maniera diversa, visto che la sessione comincia con Barry Baltus al comando della classifica provvisoria.

In seguito arriva un altro incidente, stavolta con protagonista Pedro Acosta alla curva 1. In sequenza poi ecco le cadute del capoclassifica provvisorio Barry Baltus, Albert Arenas, Fermín Aldeguer, Jeremy Alcoba, Joe Roberts (poco dopo aver scalato la classifica). A referto verso la fine anche un incidente per Augusto Fernández che di fatto congela la classifica, viste le bandiere gialle. L’ultimo turno Moto2 del venerdì si chiude con Marcel Schrötter al comando, segue Jake Dixon con Cameron Beaubier a completare la top 3.

La classifica FP2

La classifica Moto2 combinata