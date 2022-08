Moto2: Pedro Acosta incrocia le dita, avrà via libera per il rientro?

Tornerà in azione sul rivisto Red Bull Ring, o il rientro tarderà ancora? Pedro Acosta rimane attualmente in dubbio, in attesa dell’ultimo e definitivo controllo medico. Dopo l’idoneità ed il successivo contrordine nel round a Silverstone, pilota e squadra ci vanno con i piedi di piombo. Certo bisogna ricordare che il rookie Moto2 ha accusato un infortunio piuttosto serio, con un recupero quindi inevitabilmente lungo. Il pilota KTM Ajo è in Austria, ancora da capire però se lo si vedrà anche in pista o solo da spettatore.

Un lungo recupero

Ricordiamo, Pedro Acosta è incappato in un incidente in allenamento nei pochi giorni che dividevano i GP di Germania e dei Paesi Bassi. Precisamente martedì 21 giugno, con la tappa ad Assen in programma proprio in quel fine settimana. Una frattura al femore sinistro poi rivelatasi pluriframmentata, per la quale è stato operato due giorni dopo. Sono passati quasi due mesi da quella importante lesione, vedremo se Acosta riceverà l’attesa idoneità per tornare in azione. C’è da portare avanti ad esempio la battaglia tra esordienti: nonostante i due GP saltati, l’iridato Moto3 in carica è ancora saldamente al comando sulla rivelazione Alonso Lopez, ora 2° a -20 dopo il quasi colpaccio a Silverstone. Ma non solo: ci sono pochi dubbi sul fatto che diventerebbe presto un aiuto importante per il compagno di box, in aperta lotta per il campionato Moto2.

In attesa

Ora pilota e squadra non possono fare altro che attendere il parere medico. “A Silverstone mi sentivo bene, ma l’infortunio ha il suo tempo di recupero e questo non si può cambiare” ha ammesso Pedro Acosta. “Ci sarà un nuovo controllo, vedremo se stavolta potrò competere.” Il team di Aki Ajo chiaramente ci spera, anche per ben figurare con entrambi i suoi ragazzi nel GP di casa di KTM. “Ti senti come a casa” ha sottolineato l’esordiente Moto2. “Sarà un fine settimana importante, speriamo di godercelo nel migliore dei modi.” Nel caso di Pedro Acosta, di nuovo in pista dopo l’eventuale OK dal personale medico. Augusto Fernandez è in netta ascesa, ma ritrovare il suo migliore alleato sarebbe un’altra brutta notizia per il nostro Celestino Vietti, passato da leader a inseguitore dopo il GP a Silverstone.

Foto: Red Bull KTM Ajo