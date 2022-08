MotoGP, Aleix Espargarò in condizioni precarie: “Ho ancora dolore”

Aleix Espargaró è stato un vero eroe a Silverstone, nonostante abbia chiuso al 9° posto nel week-end MotoGP a Silverstone. L’incidente subito nelle FP4 ha lasciato gli uomini di Noale con il fiato sospeso, fino a quando ha lasciato il centro medico del circuito con un “fit”. Nonostante fosse dolorante ha proseguito le qualifiche e la gara domenicale con delle infiltrazioni, riuscendo a non perdere terreno dal leader del Mondiale, Fabio Quartararo.

Le condizioni di Aleix Espargarò

Rientrato in Spagna Aleix Espargarò ha sostenuto una visita medica dove gli hanno riscontrato una frattura del tallone destro. Non è necessario ricorrere alla sala operatoria, gli è stato prescritto una settimana di assoluto riposo. Ma il pilota Aprilia, secondo in classifica MotoGP a 22 lunghezze dalla vetta, non è capace di fermarsi. Lavora per riprendersi dall’infortunio e per essere al Red Bull Ring nelle migliori condizioni possibili, svolgendo sessioni di ciclismo e magnetoterapia. A distanza di due settimane il dolore persiste ma il maggiore dei fratelli Espargarò non si rassegna. “La mia condizione fisica sta migliorando giorno dopo giorno. L’edema al piede sinistro è praticamente scomparso, ma il piede destro, che ha subito una frattura a Silverstone, mi provoca ancora un po’ di dolore“.

Vinales asso nella manica

Sul circuito austriaco Ducati partirà da favorita, qui la moto di Noale non ha mai brillato negli anni precedenti. La RS-GP22 è però cambiata radicalmente rispetto a un anno fa e altre novità potrebbero arrivare nei prossimi giorni per dare manforte nella corsa iridata. Al fianco di Aleix Espargarò ci sarà anche Maverick Vinales che nelle ultime due gare ha raccolto due podi ed è in fase di forte ascesa: “Punto a una bella gara. Sono curioso di vedere come funzionerà la RS-GP sul circuito austriaco. Essere veloci in ogni occasione rimane il nostro obiettivo principale“, ha concluso il pilota di Granollers.