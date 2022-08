Francesco Totti nel Motomondiale: il team in 125 e le vittorie di Pasini

Tutti conoscono Francesco Totti per la sua straordinaria carriera da calciatore della Roma, squadra di cui è diventato capitano e leggenda. Si è tolto anche la grande soddisfazione di vincere uno Scudetto con la maglia giallorossa e di trionfare pure con quella dell’Italia nel Mondiale 2006 in Germania.

Recentemente di lui si parla molto per il divorzio dalla presentatrice Ilary Blasi, ma la sua immagine rimane comunque legata soprattutto all’ambito sportivo. Un aneddoto che forse in pochi ricorderanno è la sua partecipazione alla classe 125 del Motomondiale in veste manageriale. Nonostante la sua principale passione sia sempre stata il calcio, ha avuto anche una breve esperienza nel motociclismo. Un ambiente nel quale oggi ha un suo grande tifoso, Luca Marini, che qualche anno fa gli regalò il suo casco.

Totti Top Sport in 125: come andarono le cose

Il 9 marzo del 2005 presso il Centro Sportivo Fulvio Bernardini a Roma ci fu la presentazione del progetto Totti Top Sport in collaborazione con il team 3C Racing. L’allora calciatore si era prefissato l’obiettivo di aiutare i giovani piloti dalle categorie inferiori per poi farli arrivare ai massimi traguardi. Per partecipare alla classe 125 del Motomondiale venne scelta Aprilia come moto, mentre i piloti ingaggiati furono Mattia Pasini e Manuel Hernandez. La squadra era diretta da Christian Lundberg (oggi nel team Leopard in Moto3) e da Valerio Sbarra.

Francesco Totti in conferenza stampa si dimostrò molto entusiasta per quella nuova avventura: “Sono sempre stato appassionato di moto. Questo progetto arriva nel momento ideale. Anche se ho sempre scommesso su Rossi, adesso è il momento di credere in Mattia e Manuel. Spero di poter provare la moto e sentire almeno una volta ciò che provano i piloti“.

La stagione 2005 non fu affatto negativa per il team Totti Top Sport. Pasini, al suo secondo anno nel Mondiale 125, conquistò due vittorie (Cina e Catalogna) e altri quattro podi. Concluse al quarto posto nella classifica generale con 183 punti, davanti a Marco Simoncelli. Sul suo cammino hanno pesato la gara saltata in Francia per un infortunio a un polso e i tre ritiri consecutivi Donington-Sachsenring-Brno, altrimenti avrebbe potuto impensierire maggiormente il campione Thomas Luthi.

Hernandez iniziò discretamente il campionato, poi il suo rendimento ebbe un crollo e addirittura nelle ultime due gare passò sulla Honda del team Angaia Racing. Solo 12 i punti conquistati. Il suo posto in Turchia e a Valencia venne preso da un altro spagnolo, Daniel Saez, che si ritirò in entrambi i gran premi.

Avventura durata solo un biennio

Il team Totti Top Sport ha collaborato con 3C Racing anche nel 2006, la coppia di piloti scelta era formata da Angel Rodriguez e da Dino Lombardi (ingaggiato dopo il forfait di Stefano Bianco). I risultati di quell’annata non furono esaltanti, Rodriguez conquistò gli unici 20 punti della squadra e venne anche rimpiazzato da Roberto Lacalendola nelle ultime cinque gare. L’allora capitano della Roma decise di mollare i suoi programmi per il Motomondiale, un’esperienza durata solo un biennio.

Foto: MotoGP.com