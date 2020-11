Moto2: Nicolò Bulega operato alla spalla infortunata a Portimao

Nicolò Bulega sotto i ferri per sistemare una lesione ad una spalla riportata a Portimao. Intervento perfettamente riuscito, il pilota Moto2 presto al lavoro per il 2021.

A pochi giorni dalla fine del Mondiale Moto2 2020, Nicolò Bulega è finito sotto i ferri. Il motivo? Una sfortunata lesione alla spalla destra in seguito ad un incidente iniziale a Portimao. La gara del pilota del team Gresini infatti non è durata nemmeno un giro a causa di un bel botto alla prima curva proprio con il futuro compagno di box Fabio Di Giannantonio. Mentre il primo ha riportato una distorsione al ginocchio (da valutare), per lui si è reso necessario un intervento alla spalla. Ora è tutto a posto, Bulega ha davanti a sé tutta la pausa invernale per rimettersi in forma in vista del 2021.