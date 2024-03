Una conferma e un ritorno: GP Qatar nel segno degli Alonso

Un nome curioso accomuna due protagonisti del Gran Premio del Qatar appena concluso. Nelle classi minori infatti i vincitori si chiamano entrambi “Alonso”. In Moto3 ci ha pensato David Alonso, che fa già gioire CFMOTO con un sorpasso-beffa finale su Holgado, mentre in Moto2 Alonso Lopez ha tenuto a freno un incredibile Baltus, tornando così alla vittoria. Una conferma ed un ritorno, casualmente appunto nel segno di un unico nome in bella evidenza sotto le luci del Lusail International Circuit.

David Alonso, la riconferma

Era già indicato come uno dei grandi favoriti per questa stagione e non poteva partire in maniera migliore. Quel sorpasso all’ultima curva su Holgado in particolare ha confermato, nel caso servisse, il potenziale del piccolo colombiano di casa Aspar. Un successo che ha poi dedicato a Jake Dixon, protagonista di un brutto incidente durante le prove. “Non me l’aspettavo! Pensavo solo a finire la gara, non importa in che posizione” ha ammesso.

“All’ultimo giro ho fatto qualche errore ed ero 6°, dovevo rimediare.” David Alonso, 18 anni solo a fine aprile, miglior rookie Moto3 2023 ed anzi 3° iridato alla sua prima stagione mondiale, è già all’ottavo podio in carriera ed al 5° successo della categoria. Fino al prossimo round David Alonso si concede quindi il lusso di guardare tutti dall’altro. Non poteva partire meglio la stagione di un pilota che continua a scrivere la storia della bandiera scelta per la sua carriera.

Alonso Lopez, digiuno interrotto

Non aveva più vinto dal GP d’Australia 2022, anzi a conti fatti il 2023 non è andato esattamente secondo le aspettative. Certo Alonso Lopez non ha sfigurato, ma i cinque podi e tutti gli altri piazzamenti dei 20 GP dell’anno scorso sono valsi 150 punti iridati, meno dei 155,5 registrati nel 2022 in 14 GP. Un piccolo calo da analizzare in vista di questo nuovo anno, scattato alla grande: tutti si aspettavano il compagno di squadra Fermin Aldeguer, è stato invece Alonso Lopez a “fare la magia” in Qatar.

La certezza di avere un bel passo gara, l’ottima gestione delle gomme e chiaramente la voglia di riemergere sono state le armi vincenti. “Sono rimasto calmo all’inizio, poi ho iniziato a spingere a metà gara” ha spiegato a motogp.com. Voleva il successo a tutti i costi e non ha permesso che Baltus gli rovinasse la festa. “Iniziare l’anno così è incredibile, questo trofeo mi piace tanto” ha concluso col sorriso il primo leader iridato del 2024.

