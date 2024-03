Yamaha R3 Cup, Mattia Lacasella “Con Roccoli e De Angelis opportunità unica”

Pronto a mirare ancora più in alto nel suo secondo anno in Yamaha R3 Cup. Mattia Lacasella, chiusa la stagione di debutto (la nostra intervista a fine 2023), quest’anno sarà al via con i colori del team Roc’n’DeA di Massimo Roccoli e Alex De Angelis, che l’anno scorso ha trionfato con Alessandro Di Persio. Un accordo quindi niente male per Lacasella, che ha lavorato per tutto l’inverno con l’obiettivo di limare i suoi punti deboli ed arrivare ancora più carico alla nuova stagione. Quattro appuntamenti con gara unica (28/04 Vallelunga, 12/05 Mugello, 30/06 Misano, 6/10 Misano) in cui non è concesso il minimo errore, ma il 17enne romagnolo è pronto per la rinnovata sfida.

Mattia Lacasella, raccontaci com’è arrivato l’accordo per questa stagione.

L’annuncio è recente, ma era ormai da febbraio che stavamo ipotizzando questa collaborazione. Conosco Massimo Roccoli da tanto tempo, abbiamo iniziato a parlare già dall’ultima gara dello scorso campionato. Diciamo che l’avevo un po’ buttata lì e lui non si è tirato indietro. Ad ottobre-novembre abbiamo avanzato la richiesta di far parte della squadra, ci hanno presentato il contratto e abbiamo poi trovato un buon accordo. Ringrazio Massimo e Alex De Angelis, è un’opportunità unica. Dovevamo solo aspettare di ritrovare tutto il budget e fortunatamente ce l’abbiamo fatta, sono davvero contento.

La tua speranza di ripetere la Yamaha R3 Cup ora è concreta.

Sarà una stagione da affrontare con un altro metodo di lavoro. Non vedo l’ora che sia il 20 marzo, faremo il primo test ufficiale a Misano: conoscerò i miei nuovi compagni, vedrò come lavora la squadra, girerò in pista con Massimo e con Alex. Sicuramente un punto vantaggioso per me, posso imparare tanto girando con due professionisti di altissimo livello.

Come ti sei preparato finora?

Mi sono allenato molto in palestra, alla fine quest’inverno siamo riusciti a girare abbastanza con la MiniGP. Mi sento bene fisicamente e soprattutto psicologicamente, aspetto che l’anno scorso ha influito moltissimo, è quello che ci è un po’ mancato. Quest’anno invece abbiamo provato una diversa preparazione per cercare di arrivare pronti e mi sento abbastanza bene. Poi nei weekend di gara le cose cambiano, però la base di partenza è buona: voglio partire convinto e carico, non siamo lì per partecipare e fare esperienza ma per giocarcela.

Mattia Lacasella: oltre al lato psicologico, ti sei visto anche un particolare difetto “in pista” da correggere?

Devo imparare a far scorrere di più la moto. In percorrenza curva devo imparare a mollare prima i freni, frenare quindi in maniera un po’ più dolce, poi riprendere un po’ prima il gas e appunto farla scorrere un po’ di più. È dall’ultima gara di Cremona ad agosto che non tocco più la 300, a Misano vedrò a che punto sono e se abbiamo fatto quello step che ci serviva, sono carico. Faremo poi anche due giorni di test a Vallelunga: non abbiamo ancora deciso quando, ma sarà utile visto che l’anno scorso abbiamo girato solo sul bagnato tranne che in gara.

L’asticella ovviamente si alza dopo l’anno di debutto in top 10.

A dire la verità è stato un po’ un flop. Già nel primo test dell’anno scorso a Misano eravamo messi bene come tempi, poi un po’ il fattore psicologico, la bagarre, i sorpassi a quelle velocità… Ha un po’ influito e in gara abbiamo girato più piano, ma la base di partenza era buona. Diciamo che nell’ultima gara, a prescindere dalla posizione, ho sempre corso in un gruppo di 7-8 persone e questo mi ha fatto capire che lo posso fare anche io. Farlo fin dalla prima quest’anno sarà per me un divertimento e non più un “dovere”.

Solo Yamaha R3 Cup quest’anno o fai anche altro?

Come campionato ho solo questo, in più farò qualche gara del CNV, sempre nella categoria 190 che ho vinto nel 2022, per tenermi in allenamento.

Mattia Lacasella, quali sono gli obiettivi 2024?

Non nascondo che mi piacerebbe stare davanti quest’anno. Il maggiore obiettivo, come l’anno scorso, sarebbe andare a fare la Finale. Riguardo il campionato sarà tosta, ma abbiamo poche gare e servirà la giusta combinazione: sarà importante non sbagliare ed essere fortunati sul lato tecnico, un zero peserà molto.

Foto: Social-Mattia Lacasella