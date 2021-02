Moto2 e Moto3, antipasto mondiale a Valencia nel ricordo di Gresini

Primo giorno di test a Valencia per alcuni team di Moto2 e Moto3, nel ricordo di Fausto Gresini. La giornata si è aperta con un minuto di silenzio.

Il motomondiale si è diviso tra Valencia e Montmeló nella giornata odierna, portando in pista diversi piloti tra MotoGP, Moto2 e Moto3. Se a Barcellona sono andati in scena i protagonisti del mondiale con mezzi stradali, sul circuito Ricardo Tormo si è cominciata invece a respirare aria di competizione vera. Alcune Moto2 e Moto3 sono scese in pista per le prime uscite stagionali in attesa del round inaugurale in Qatar. La giornata è iniziata con un minuto di silenzio in memoria di Fausto Gresini, oltre a tante altre testimonianze di affetto nel suo ricordo. Tra le squadre presenti anche quella del manager da poco scomparso, con i piloti che hanno omaggiato Fausto con uno speciale adesivo applicato su tutte le moto del team Gresini.

La lista dei piloti presenti

In pista dunque Fabio Di Giannantonio e Nicolò Bulega per quanto riguarda la Moto2, mentre per la squadra Moto3 in azione Gabriel Rodrigo e Jeremy Alcoba. Insieme a loro presenti altri team della classe, tra cui SIC58 Squadra Corse con Tatsuki Suzuki e la new entry Lorenzo Fellon, oltre allo Snipers Team con il nuovo acquisto Andrea Migno e Filip Salač. Per la categoria intermedia figurano invece lo Sky Racing Team VR46 con il debuttante Celestino Vietti e Marco Bezzecchi, ma anche Intact-GP con il solito Tony Arbolino. A fare loro compagnia anche Sam Lowes equipaggiato però di una Yamaha stradale.

I tempi sul giro di Marco Bezzecchi e Celestino Vietti

La prima giornata delle due previste è iniziata alle ore 10 e si è conclusa alle ore 17 circa. Mancano purtroppo i riferimenti sul giro non essendo presente il servizio di cronometraggio, dunque non abbiamo tempi ufficiali. All’attivo risulta comunque un 1.35.5 fatto registrare da Marco Bezzecchi, mentre il compagno di squadra Celestino Vietti ha chiuso con un 1.37.2 al debutto. Non ci sono altri riferimenti cronologici, ma c’è invece la soddisfazione per essere tornati in pista, tra cui quella di Andrea Migno. Il futuro pilota Snipers alla prima uscita con il team sembra essersi trovato da subito a suo agio con la squadra capitanata da Mirko Cecchini.