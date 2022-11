Il Mondiale 2022 è ormai alle spalle, ma si guarda al prossimo anno. La squadra di Aki Ajo non ha perso tempo per iniziare a schierare la formazione d’attacco per la stagione 2023. Il quartetto di piloti Red Bull KTM Ajo ha completato infatti qualche giorno di test privato a Jerez, condividendo la pista anche col collaudatore MotoGP Dani Pedrosa. Non solo: ospite d’eccezione David Almansa, pilota Finetwork MIR Racing Team che, dopo la wild card mondiale, ha avuto l’occasione di realizzare qualche giorno di test grazie a KTM. Per quanto riguarda la struttura di Aki Ajo, ricordiamo che Pedro Acosta ed Albert Arenas compongono il team Moto2, mentre Deniz Oncu ed il rookie José Antonio Rueda sono i ragazzi in Moto3. Nel mirino nientemeno che il titolo mondiale in entrambe le categorie.

Moto2, Acosta osservato speciale

Il maltempo lunedì gli ha impedito di provare la RC16, ovvero la MotoGP, il regalo di KTM per la sua grande stagione. Un indizio in ottica 2024? Nel frattempo il miglior esordiente Moto2 2022 ha solo un pensiero in mente, ovvero arrivare alla corona iridata anche in classe intermedia. Certamente Pedro Acosta, unica conferma dell’intera formazione di Aki Ajo, è già uno dei grandi candidati per questo risultato ed i 76 giri nella domenica di test privati sono stati un primo importante assaggio di 2023. Lunedì invece è toccato al suo nuovo compagno di squadra, Albert Arenas, anche se non ha avuto particolare fortuna visto l’arrivo della pioggia. L’iridato Moto3 2020 ha completato 23 giri sull’asciutto e 15 su pista bagnata, un primo contatto con i suoi nuovi colori. Sarà l’anno della svolta? Certo ci si aspettava qualcosa di più finora dal pilota spagnolo, che al momento ha ottenuto un 4° posto nel GP di San Marino 2022 come miglior risultato assoluto.

Moto3: Oncu, il salto con KTM Ajo?

Cambio totale nella categoria minore per Red Bull KTM Ajo. Il pilota di punta chiaramente sarà Deniz Oncu, ‘promosso’ da Tech3 al team ufficiale con un unico obiettivo per Aki Ajo, che da anni si occupa della crescita del pilota turco. Correva proprio con questi colori nell’allora CEV, il ‘ritorno’ quindi in questa squadra indica le aspettative che Ajo ripone nel 19enne di Alanya. Il primo passo sarà spezzare la “maledizione della vittoria”, sfuggita di nuovo a Valencia per soli 62 millesimi. Oltre a cercare una maggiore costanza di risultati: Oncu sta crescendo, nel 2023 sarà protagonista per l’iride? I 69 giri a referto nella giornata di test a Jerez vanno in quella direzione. Ma attenzione anche al suo nuovo compagno di squadra. Il talento emergente José Antonio Rueda è già nella storia, visto che è diventato il primo pilota in grado di vincere Rookies Cup e JuniorGP nello stesso anno. Tre giorni di test privati e 165 giri completati per un altro giovane spagnolo che potrebbe riservare sorprese nel Mondiale Moto3.

Foto: Red Bull KTM Ajo