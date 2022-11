MotoGP, Morbidelli cambia registro: da “gentleman” a “strong style”

Non certo facile la situazione di Franco Morbidelli, non tanto da un punto di vista sportivo quanto umano. Nessuno può mettere in dubbio il suo talento che lo ha portato alla conquista di un Mondiale Moto2 e ad essere vicecampione della MotoGP 2020. Ma risulta difficile respingere le critiche esterne in mancanza di risultati, perché sono i numeri a farla da padrona in uno sport spietato e al limite come il motociclismo ai massimi livelli.

La Yamaha per la prossima sfida in MotoGP

Il pupillo della VR46 Riders Academy, compagno di squadra Yamaha di Fabio Quartararo, ha centrato appena due top-10 nella stagione 2022. 19° posto in classifica finale e 42 punti raccolti in venti gare, senza mai riuscire ad adattarsi a questa M1 che richiede un diverso stile di guida. Non facile con un contratto in scadenza alla fine del campionato 2023, quando sarà difficile trovare strade alternative, se necessarie, con gli altri contratti quasi tutti rinnovati fino al 2024. Meglio invertire il polo positivo e quello negativo, pensare che il prossimo ano inizierà sotto una nuova stella. D’altronde i risultati del collega francese Quartararo non ammette alibi: “Devo dire grazie alla mia squadra e alla Yamaha alla fine. Hanno continuato ad appoggiarmi quando è diventato chiaro che sarebbe stato difficile per me sfruttare tutto il potenziale della moto“.

“Morbido” ha concluso il test MotoGP di Valencia al 14° posto e alla fine ha ammesso una certa soddisfazione. Non tanto per le nuove componenti di Iwata, con un’evoluzione del motore che ha deluso più che entusiasmato. Quanto per un riscoperto modo di guidare la YZR-M1 con cui cercare il riscatto dalla prossima stagione: “Alla fine sono contento perché sono riuscito a cambiare completamente il mio stile, da pilota gentile a estremamente aggressivo. Sono contento del supporto Yamaha. E’ vero, è stata una stagione difficile, ma a lieto fine direi. Ora non vedo l’ora che arrivi la nuova M1 Yamaha per il 2023“. Sarà un inverno di speranze per Franco Morbidelli che per adesso ha una sola certezza: “Non ho mai pensato di ritirarmi“. Nel fine settimana sarà in pista al Ranch di Tavullia per la 100 KM dei Campioni, evento organizzato da Valentino Rossi e i suoi amici. Poi sarà il momento di resettare la mente e rimescolare le carte per il prossimo anno.

Foto: Instagram @frankymorbido